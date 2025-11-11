امریکی کروڈ آئل کا دوسرا بحری جہاز بھی پاکستان پہنچ گیا
ایم ٹی البانی آج بلوچستان کے ساحل پر سنرجیکو آئل ٹرمینل پر برتھ کریگا درآمد اسلام آبادواشنگٹن کے درمیان تجارتی معاہدہ کے تحت کی جا رہی ہے
کراچی(آئی این پی)امریکی کروڈ آئل کا دوسرا بحری جہاز بھی پاکستانی سمندری حدود میں پہنچ گیا، اس سے قبل پہلا جہاز ایم ٹی پیگاسس 29 اکتوبر کو پاکستانی بندرگاہ پر پہنچا تھا۔امریکی خام تیل لے کر آنے والا کارگو بحری جہاز ایم ٹی البانی پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہونے کے بعد آج بلوچستان کے ساحل پر واقع سنرجیکو آئل ٹرمینل پر برتھ کریگا۔ سنرجیکو آئل کمپنی کے مطابق کمپنی نے پہلی بار 10،10 لاکھ بیرل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) کروڈ آئل درآمد کیا ہے ۔یہ درآمد اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تجارتی معاہدے کے تحت کی جا رہی ہے ۔سنرجیکو آئل کمپنی کا کہنا کہ امریکی تیل کی درآمد پاکستان اور امریکا کے درمیان دوطرفہ تجارت کے فروغ میں ایک اہم سنگ میل ہے ۔