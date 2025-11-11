صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 روزہ بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس آج شروع، انتظامات مکمل

  • پاکستان
2 روزہ بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس آج شروع، انتظامات مکمل

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے،نامہ نگار)سینیٹ آف پاکستان کے زیر اہتمام 2 روزہ بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس آج سے باقاعدہ شروع ہو گی، سینیٹ سیکرٹریٹ نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی، جس میں شرکت کیلئے دوست ممالک کے سپیکرز، ڈپٹی سپیکرز، اراکین پارلیمنٹ مختلف اہم بین الاقوامی اداروں کے سربراہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔

چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں اس اہم کانفرنس میں امن، سلامتی و ترقی کے موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کانفرنس سے وزیراعظم شہباز شریف، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی، سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق خطاب کریں گے ۔ کانفرنس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ کانفرنس عالمی امن، باہمی تعاون، پارلیمانی سفارتکاری، جمہوری اقدار اور مکالمے کے فروغ میں اہم سنگِ میل اور پارلیمانی اداروں کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ سعودی عرب، آذربائیجان، ازبکستان، کینیا، فلسطین، مالدیپ، ملائشیا، فلپائن، نیپال، کانگو اور صومالیہ و دیگر ملکوں کے وفود اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ دریں اثنا سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے قطر کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کی سربراہی میں بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس میں شرکت کیلئے آئے پارلیمانی وفد نے ملاقات کی، دوطرفہ پارلیمانی تعلقات، خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایاز صادق نے کہا پارلیمانی سطح پر روابط میں اضافہ باہمی تعلقات کو وسعت دے گا اور باہمی تعاون خطے میں استحکام، امن اور ترقی کا ضامن بن سکتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کامیابی کیلئے چیٹ کوڈ جو آپ کے دماغ کو بدل سکتا ہے

کیا روزمرہ استعمال والی پانی کی بوتلوں کو دھونا چاہیے

سعودی عرب کو برسوں پہلے کھویا ہوا پھول واپس مل گیا

بچے 36پاؤنڈ کا کیک 36سیکنڈ میں ہی چٹ کرگئے

خاتون کی پلکوں سے 250جوئیں،انکے 85انڈے برآمد

ہوٹل ریزرویشن منسوخ نہ ہونے پر 280گنا زیادہ رقم کی ادا ئیگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak