2 روزہ بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس آج شروع، انتظامات مکمل
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے،نامہ نگار)سینیٹ آف پاکستان کے زیر اہتمام 2 روزہ بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس آج سے باقاعدہ شروع ہو گی، سینیٹ سیکرٹریٹ نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی، جس میں شرکت کیلئے دوست ممالک کے سپیکرز، ڈپٹی سپیکرز، اراکین پارلیمنٹ مختلف اہم بین الاقوامی اداروں کے سربراہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔
چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں اس اہم کانفرنس میں امن، سلامتی و ترقی کے موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کانفرنس سے وزیراعظم شہباز شریف، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی، سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق خطاب کریں گے ۔ کانفرنس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ کانفرنس عالمی امن، باہمی تعاون، پارلیمانی سفارتکاری، جمہوری اقدار اور مکالمے کے فروغ میں اہم سنگِ میل اور پارلیمانی اداروں کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ سعودی عرب، آذربائیجان، ازبکستان، کینیا، فلسطین، مالدیپ، ملائشیا، فلپائن، نیپال، کانگو اور صومالیہ و دیگر ملکوں کے وفود اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ دریں اثنا سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے قطر کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کی سربراہی میں بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس میں شرکت کیلئے آئے پارلیمانی وفد نے ملاقات کی، دوطرفہ پارلیمانی تعلقات، خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایاز صادق نے کہا پارلیمانی سطح پر روابط میں اضافہ باہمی تعلقات کو وسعت دے گا اور باہمی تعاون خطے میں استحکام، امن اور ترقی کا ضامن بن سکتا ہے۔