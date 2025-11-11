انسانی سمگلنگ، کاپی رائٹ میں ملوث 5 ملزم گرفتار
ایف آئی اے نے لاہور، اوکاڑہ میں چھاپہ مار کارروائیاں کیں 3ملزموں نے 76 لاکھ ہتھیائے، 2 سے جعلی پراڈکٹس برآمد
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )ایف آئی اے لاہور زون کی کارروائیاں ،انسانی سمگلنگ اور کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث 5 ملزموں کو گرفتارکرلیا،چھاپہ مار کارروائیاں ایف آئی اے انسداد انسانی سمگلنگ سرکل اور کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور کی طرف سے کی گئیں ۔ گرفتار ملزموں میں محمد خُبیب، محمد شفیق، آفتاب الرحمٰن،سعید خان اور محمد رضاشامل ہیں۔ ملزموں کو لاہور اور اوکاڑہ سے گرفتار کیا گیا۔
ملزم محمدخُبیب،محمد شفیق اور آفتاب الرحمٰن نے شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دے کر مجموعی طور پر 76 لاکھ روپے ہتھیائے اور روپوش ہو گئے تھے جبکہ ملزم سعید خان اور محمد رضا کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے ۔ گرفتار ملزموں سے بھاری تعداد میں مختلف معروف رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی پراڈکٹس برآمد کرلی گئیں۔ ترجمان کے مطابق ملزم رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی پروڈکٹس بنانے ،سٹاک رکھنے اور فروخت کرنے میں ملوث پائے گئے ۔