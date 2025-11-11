پشاور:جے یو آئی رہنما پر فائرنگ، 3 بھائی زخمی، 2 ملزم گرفتار
کفیل نظامی نے علی امین گنڈا پور کیخلاف جے یو آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا واقعہ ڈی آئی خان جوڈیشل کمپلیکس میں پیش آیا،،فضل الرحمان کاکفیل کو فون
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )ڈیرہ اسماعیل خان جوڈیشل کمپلیکس میں جے یو آئی رہنما کفیل نظامی پر فائرنگ کے نتیجے میں کفیل نظامی کے تین بھائی زخمی ہوگئے ،ڈی پی او ڈیرہ اسماعیل خان سجاد احمد کاکہناہے کہ پولیس نے موقع سے 2 ملزم گرفتار کر لیے ،دیگر تمام ملزموں کوبھی گرفتار کرلیا جائے گا،جس کے لئے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، جوڈیشل کمپلیکس سکیورٹی پر مامور سب انسپکٹر ، تمام عملے اورکوارٹر گارڈ کومعطل کر دیا گیاہے ، کفیل نظامی نے ڈیرہ اسماعیل خان سے سابق وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کیخلاف جے یو آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا۔مولانا فضل الرحمان نے بنگلہ دیش سے کفیل نظامی کو فون کرکے ان کی خیریت دریافت کی ہے ۔