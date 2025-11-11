گیس مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت آج ہو گی
لاہور(آئی این پی)سوئی سدرن کی جانب سے گیس 125 روپے 41 پیسے فی ایم ایم بی ٹی یومہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت آج (منگل کو) ہوگی۔
سوئی سدرن نے اوسط مقررہ قیمت 1658 روپے 56 پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کرنے کی درخواست کی ہے ، سوئی سدرن کی گزشتہ برسوں کے خسارے کی مد میں 34 ارب 25 کروڑ روپے وصولی کی درخواست ہے ۔ سوئی ناردرن کی جانب سے بھی گیس کی قیمت میں189 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کیلئے دی گئی درخواست پر 7نومبر کو سماعت ہو چکی ہے ۔ اوگرا کی جانب سے فیصلے منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوائے جائیں گے ، وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اوگرا گیس کی نئی قیمتوں کا نوٹی فکیشن جاری کرے گا۔