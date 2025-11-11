پنجاب :مختلف شہروں کی فضا انتہائی مضر صحت،گوجرانوالہ سرفہرست
لاہور (آئی این پی)پنجاب کے مختلف شہروں کی فضا انتہائی مضرِ صحت قراردیدی گئی۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق 517 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ گوجرانوالہ پہلے نمبر پر آگیا۔۔۔
فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہورکا پاکستان میں تیسرا نمبر ،جہاں سموگ کی اوسط شرح 394 تک جا پہنچی ۔ گزشتہ روز لاہور میں ڈی ایچ اے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 759 ،برکی روڈپر 661 اورایف سی کالج کے اطراف میں 611 ریکارڈ کیاگیا ۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ مسلسل بڑھتی آلودگی شہریوں کیلئے شدید خطرہ بن چکی ، شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور صبح کے اوقات میں کھلی فضا میں سرگرمیوں سے پرہیز کریں۔