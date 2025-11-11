صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس آئی ایف سی کا تعاون، امریکا سے درآمدشدہ مویشی پاکستان پہنچ گئے

  • پاکستان
ایس آئی ایف سی کا تعاون، امریکا سے درآمدشدہ مویشی پاکستان پہنچ گئے

اسلام آباد (آئی این پی)کلاڈ ایگری گروپ کے اشتراک سے امریکا سے درآمد شدہ مویشی براہِ راست پاکستان پہنچ گئے، اس اقدام سے دودھ کی پیداوار اور ڈیری مصنوعات کی برآمدات میں کثیر اضافہ ممکن ہوگا۔

ایس آئی ایف سی کے تعاون سے گرین کارپوریٹ لائیو سٹاک انیشیٹو کا پاکستان کے ڈیری سیکٹر کے لیے تاریخی اقدام ہے ۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان میں لائیو سٹاک سیکٹر کی جدید بنیادوں پر ترقی کے اقدامات جاری ہیں۔سال 2024 میں جی سی ایل آئی کے تحت برازیل سے اعلی ٰنسل کے مویشیوں کی کھیپ پاکستان پہنچنے پر بے حد پذیرائی ملی تھی۔ایس آئی ایف سی کی معاونت نے اس اہم منصوبے میں سرمایہ کاری اور بین الاقوامی پارٹنرشپ کو ممکن بنایا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

دہلی، لال قلعے کے قریب کار دھماکا،13 ہلاک 24زخمی

شامی صدر احمد الشرع کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات

امریکی سینیٹ سے حکومتی فنڈنگ کا معاہدہ منظور شٹ ڈاؤن ختم ہونیکی امید

انڈونیشیا :سہارتو قومی ہیرو قرار

ٹرمپ کی1 ارب ڈالر ہرجانہ کا مقدمہ دائر کرنیکی دھمکی،بی بی سی نے متنازعہ ایڈیٹنگ پر معافی مانگ لی

تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کیساتھ امن معاہدہ معطل کر دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak