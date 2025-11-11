ایس آئی ایف سی کا تعاون، امریکا سے درآمدشدہ مویشی پاکستان پہنچ گئے
اسلام آباد (آئی این پی)کلاڈ ایگری گروپ کے اشتراک سے امریکا سے درآمد شدہ مویشی براہِ راست پاکستان پہنچ گئے، اس اقدام سے دودھ کی پیداوار اور ڈیری مصنوعات کی برآمدات میں کثیر اضافہ ممکن ہوگا۔
ایس آئی ایف سی کے تعاون سے گرین کارپوریٹ لائیو سٹاک انیشیٹو کا پاکستان کے ڈیری سیکٹر کے لیے تاریخی اقدام ہے ۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان میں لائیو سٹاک سیکٹر کی جدید بنیادوں پر ترقی کے اقدامات جاری ہیں۔سال 2024 میں جی سی ایل آئی کے تحت برازیل سے اعلی ٰنسل کے مویشیوں کی کھیپ پاکستان پہنچنے پر بے حد پذیرائی ملی تھی۔ایس آئی ایف سی کی معاونت نے اس اہم منصوبے میں سرمایہ کاری اور بین الاقوامی پارٹنرشپ کو ممکن بنایا۔