صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہت مشکل سوال ہے تو آئینی عدالت کو بھجوا دیں؟ ہم تو ویسے بھی بیچارے ایسے ہی ہیں یہاں:جسٹس منصور کے دلچسپ ریمارکس پر قہقہے

  • پاکستان
بہت مشکل سوال ہے تو آئینی عدالت کو بھجوا دیں؟ ہم تو ویسے بھی بیچارے ایسے ہی ہیں یہاں:جسٹس منصور کے دلچسپ ریمارکس پر قہقہے

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ میں محکمہ لائیو سٹاک پنجاب کے ڈاکٹر اعظم علی کی ترقی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی عدالت کے قیام سے متعلق دلچسپ ریمارکس دیئے۔

جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا ان کے موکل کو نظرانداز کرتے ہوئے جونیئر افسروں کو ترقی دی گئی جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دئیے کہ ہمیں دستاویزات سے دکھائیں کہ واقعی جونیئرز کو ترقی دی گئی اور آپ کے موکل کو نظرانداز کیا گیا۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے دلچسپ انداز میں کہا اگر کوئی بہت مشکل سوال ہے تو ہم وفاقی آئینی عدالت بھجوا دیتے ہیں، ہم تو ویسے بھی بیچارے ایسے ہی ہیں یہاں، جس پر کمرہ عدالت میں قہقہے گونج اٹھے ۔ بعد ازاں عدالت نے درخواست مسترد کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

دہلی، لال قلعے کے قریب کار دھماکا،13 ہلاک 24زخمی

شامی صدر احمد الشرع کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات

امریکی سینیٹ سے حکومتی فنڈنگ کا معاہدہ منظور شٹ ڈاؤن ختم ہونیکی امید

انڈونیشیا :سہارتو قومی ہیرو قرار

ٹرمپ کی1 ارب ڈالر ہرجانہ کا مقدمہ دائر کرنیکی دھمکی،بی بی سی نے متنازعہ ایڈیٹنگ پر معافی مانگ لی

تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کیساتھ امن معاہدہ معطل کر دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak