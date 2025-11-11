بہت مشکل سوال ہے تو آئینی عدالت کو بھجوا دیں؟ ہم تو ویسے بھی بیچارے ایسے ہی ہیں یہاں:جسٹس منصور کے دلچسپ ریمارکس پر قہقہے
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ میں محکمہ لائیو سٹاک پنجاب کے ڈاکٹر اعظم علی کی ترقی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی عدالت کے قیام سے متعلق دلچسپ ریمارکس دیئے۔
جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا ان کے موکل کو نظرانداز کرتے ہوئے جونیئر افسروں کو ترقی دی گئی جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دئیے کہ ہمیں دستاویزات سے دکھائیں کہ واقعی جونیئرز کو ترقی دی گئی اور آپ کے موکل کو نظرانداز کیا گیا۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے دلچسپ انداز میں کہا اگر کوئی بہت مشکل سوال ہے تو ہم وفاقی آئینی عدالت بھجوا دیتے ہیں، ہم تو ویسے بھی بیچارے ایسے ہی ہیں یہاں، جس پر کمرہ عدالت میں قہقہے گونج اٹھے ۔ بعد ازاں عدالت نے درخواست مسترد کر دی۔