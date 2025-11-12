اگست تک تمام عدالتیں سولرانرجی پرمنتقل کی جائینگی : چیف جسٹس
ای لائبریریز، خواتین سہولت مراکز، صاف پانی کے منصوبے بھی مکمل ہونگے چیف جسٹس کی زیرصدارت اجلاس، ای کورٹس نظام کیلئے لائحہ عمل تشکیل کا جا ئزہ
اسلام آباد (دنیا نیوز)چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے اگست 2026 تک پاکستان کی تمام عدالتیں سولر انرجی پر منتقل کی جائیں گی، ای لائبریریز، خواتین سہولت مراکز، صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے بھی مکمل ہونگے۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیرصدارت اجلاس ہوا، اجلاس میں ملک بھر میں ای کورٹس نظام کیلئے لائحہ عمل تشکیل دیا گیا، عدالتی نظام کو زیادہ شفاف اور عوام دوست بنانے کیلئے مختلف امور کا جا ئزہ لیا گیا۔ اجلاس میں جسٹس محمد علی مظہر، ہارون رشید، بیرسٹر علی ظفر سمیت مختلف اداروں کے حکام نے شرکت کی۔ چیف جسٹس نے کہا عدلیہ کا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن عوامی مفاد پر مبنی اصلاحی عمل ہے ،جس کا مقصد شفافیت اور کارکردگی کو بہتر بنانا ہے ، تمام سٹیک ہولڈرز کو اس عمل میں شامل کیا جا ئیگا، چیف جسٹس نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو سٹیک ہولڈرز کیساتھ مشاورت کی بھی ہدایت کی۔