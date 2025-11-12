سچ پر جج انتقام کا نشانہ، مداخلت اب کوئی راز نہیں : جسٹس اطہر
سپریم کورٹ نے اکثر طاقتور کا ساتھ دیا، بھٹو کی پھانسی عدلیہ کا ناقابلِ معافی جرم بینظیر ، نواز ، مریم کیخلاف کارروائیاں ،عمران اسی جبر کا شکار :چیف جسٹس کو خط
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر )ستائیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا۔جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے خط میں کہا کہ سپریم کورٹ اکثر طاقتور کے ساتھ کھڑی رہی، عوام کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی پھانسی کو عدلیہ کا ناقابلِ معافی جرم قرار دیا۔ خط میں کہا گیا کہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کارروائیاں بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔
ان کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کا تسلسل ہے ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو عوامی اعتماد حاصل کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے اور جو نہیں جھکتا، اس کے خلاف احتساب کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے ۔ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں، ایک کھلی حقیقت ہے ۔ یاد رہے جاری خط میں آٹھ اکتوبر کی تاریخ درج ہے ،جبکہ اس سے قبل جسٹس منصور علی شاہ، سابق ججز صاحبان اور سینئر وکلا کی جانب سے بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا گیا تھا جس میں ستائیسویں آئینی ترمیم پر ادارہ جاتی رد عمل کا مطالبہ کیا گیا تھا۔