حکومت اپنے مفادات کیلئے آئین کا حلیہ بگاڑ رہی ہے : حافظ نعیم
جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی اکثریت ،فیصلے عدالتوں میں نہیں کہیں اور ہونگے نظام بدلنے کی تحریک رواں ماہ کے آخری ہفتے مینار پاکستان سے شروع کرینگے :خطاب
لاہور(سٹاف رپورٹر،کورٹ رپورٹر )امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ اب آئینی عدالت کا چیف جسٹس وزیر اعظم مقرر کریں گے ، چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کردیا گیا،حکومت اپنے مفادات کیلئے آئین کا حلیہ بگاڑ رہی ہے ،جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی اکثریت ہے ،فیصلے عدالتوں میں نہیں کہیں اور ہونگے ، آج بھی ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں،اشرافیہ کے نظام کو بدلنے کی تحریک نومبر کے آخری ہفتے مینار پاکستان سے شروع کرینگے ،وکلا اور قوم کا ہر طبقہ اجتماع عام میں شریک ہو کر تبدیلی کے ہمرکاب بن جائے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے لاہور بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایوان عدل لاہور میں منعقدہ قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا،اس موقع پر صدر لاہور بار چودھری مبشر رحمن ،نائب صدر ملک سیف کھوکھر ، صدر اسلامک لائرز موومنٹ کلیم جاوید و دیگر رہنماء بھی موجود تھے ۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ اگر متفقہ آئین کو اسی طرح بازیچہِ اطفال بنایا جاتا رہا تو یہ قومی یکجہتی کیلئے خطرناک ہوگا، آئین کی حفاظت کیلئے قوم متحد ہوجائے ،ہم ان شاء اللہ آئین پاکستان کو اصل شکل میں بحال کروا کر رہیں گے ۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ آئین اور اسلام کسی شخص کو خواہ وہ کتنے ہی اعلیٰ منصب پر کیوں نہ ہو استثنیٰ نہیں دیتا ، ہمارا مطالبہ ہے آئین پاکستان کو اصل شکل میں بحال کیاجائے ۔مسلط نظام پاکستانی عوام کے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہا، امیر اورغریب میں خلیج وسیع ہورہی ہے ،تعلیم،صحت اور روزگار حکومت کی ترجیح میں نہیں ،حکمران دعوے کرتے ہیں معیشت بہتر ہورہی جبکہ عام آدمی کی زندگی ابتر ہوگئی ، ہمیں ظلم و جبر کے نظام کو بدلنے کیلئے طویل جہدوجہد کرنا ہوگی ۔