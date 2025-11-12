زبیرگھمن ایڈووکیٹ وکلامیں مٹھائی تقسیم کرکے باہرنکلے تودھماکہ ہوگیا
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)جوڈیشل کمپلیکس کے باہر خود کش حملے میں جام شہادت نوش کرنے والے زبیر گھمن ایڈووکیٹ کو چند روز قبل سپریم کورٹ میں پریکٹس کا لائسنس ملا اور۔۔۔
انہوں نے واقعہ سے قبل فیملی کورٹس اورجوڈیشل کمپلیکس میں وکلاء میں مٹھائی بھی تقسیم کی، جس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس سے نکلے ہی تھے کہ خودکش دھماکہ ہوگیا اور وہ جام شہادت نوش کرگئے ،شہید زبیر گھمن ایڈووکیٹ سپریم کورٹ کی نماز جنازہ آج صبح 11 بجے اسلام آباد کے H-11 قبرستان میں ادا کی جائے گی۔