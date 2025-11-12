صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا میں تقرر و تبادلوں پر پابندی عائد

  • پاکستان
محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا میں تقرر و تبادلوں پر پابندی عائد

بذریعہ پی سی ایس نئی بھرتیاں ،جبکہ تبادلے ، تعیناتیاں ای ٹرانسفر پالیسی کے تحت ہونگی

پشاور(بیورورپورٹ)محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا میں تقرر و تبادلوں پر پابندی عائد کر دی گئی ، صرف پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نئی بھرتیوں ، پروموشن اور تعیناتی کے منتظر ملازمین کے تبادلے اور تعیناتی ہوگی،صوبائی وزیر تعلیم نے ہدایت کی ہے کہ محکمہ تعلیم میں تبادلے اور تعیناتیاں صرف ای ٹرانسفر پالیسی کے تحت میرٹ پر ہونگی، ای ٹرانسفر پالیسی کے تحت تبادلے اور تعیناتیاں صرف سردیوں اور گرمیوں کی چھٹیوں میں خودکار نظام کے تحت ہونگی، وزیر تعلیم ارشد ایوب خان نے کہا کہ ای ٹرانسفر پالیسی کے لیے الگ پورٹل بنایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شادی کے وقت کہا گیا زیادہ عرصہ نہیں چلے گی:یاسرہ رضوی

مائیکل جیکسن کی بائیوپک کے ریلیز سے پہلے ہی ریکارڈ

شاہ رخ خان دھرمیندر کی تیمارداری کیلئے ہسپتال پہنچ گئے

میں اتنی بڑی نہیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں:مہوش حیات

نوازالدین صدیقی نے 12دن ہسپتال میں خدمت کی:محمود اختر

اپنی جڑوں، اقدار ،جلد کے ہر رنگ سے پاکستانی ہوں:روما

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak