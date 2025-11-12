محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا میں تقرر و تبادلوں پر پابندی عائد
بذریعہ پی سی ایس نئی بھرتیاں ،جبکہ تبادلے ، تعیناتیاں ای ٹرانسفر پالیسی کے تحت ہونگی
پشاور(بیورورپورٹ)محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا میں تقرر و تبادلوں پر پابندی عائد کر دی گئی ، صرف پبلک سروس کمیشن کے ذریعے نئی بھرتیوں ، پروموشن اور تعیناتی کے منتظر ملازمین کے تبادلے اور تعیناتی ہوگی،صوبائی وزیر تعلیم نے ہدایت کی ہے کہ محکمہ تعلیم میں تبادلے اور تعیناتیاں صرف ای ٹرانسفر پالیسی کے تحت میرٹ پر ہونگی، ای ٹرانسفر پالیسی کے تحت تبادلے اور تعیناتیاں صرف سردیوں اور گرمیوں کی چھٹیوں میں خودکار نظام کے تحت ہونگی، وزیر تعلیم ارشد ایوب خان نے کہا کہ ای ٹرانسفر پالیسی کے لیے الگ پورٹل بنایا جائے گا۔