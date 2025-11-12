وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں تفریق ختم کرنے کیلئے 7رکنی کمیٹی قائم
کمیٹی میں ایف بی آر، وزارتِ دفاع، قومی صحت ،تجارت کے افسران بھی شامل سیکرٹری خزانہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی ایک ماہ میں سفارشات و تجاویز پیش کریگی
اسلام آباد (ایس ایم زمان )وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں تفریق اور امتیازی سلوک کی شکایات کا جائزہ لینے کے لئے وفاقی سیکرٹری خزانہ کی سربراہی میں7رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ، کمیٹی وفاقی ملازمین کی تنخواہوں ڈھانچے اور الائونسز میں پائی جانے والی تفریق کو ختم کرنے کیلئے ایک ماہ میں سفارشات و تجاویز پیش کرے گی، احکامات کے مطابق وزیراعظم کو وزارت قومی صحت نے سمری بھجوائی تھی جس میں مختلف اداروں و محکموں کے ملازمین کی تنخوا ہوں و الائونسز میں تفریق کے بارے میں شکایات بارے بتایا گیا ہے ، وزیراعظم نے وزارت قومی صحت کی درخواست اور ملازمین کی شکایات کے ازالے اور جائزہ کے لئے کمیٹی تشکیل دینے کے احکامات جاری کئے ، کمیٹی سفارشات و تجاویز وزیراعظم کو پیش کرے گی ،وزیراعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی میں سیکر ٹر ی فنانس ڈویژن (سربراہ)، ایڈیشنل سیکر ٹر ی (ریگولیشنز) فنانس ڈویژن، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، ایف بی آر، وزارتِ دفاع، وزارتِ قومی صحت اور وزارتِ تجارت کے گریڈ 21 کے افسران شامل ہیں، جبکہ وزیراعظم کی جانب سے ایک نامزد رکن بھی کمیٹی کا حصہ ہوگا۔ کمیٹی وفاقی ملازمین کی تنخواہوں کے موجودہ ڈھانچے کا کام کی نوعیت کے حوالے سے جائزہ لے گی ،کمیٹی تنخواہوں میں تفریق کے مالی اثرات او رضروریات کا تعین کرے گی ،اس معاملے سے متعلق کسی بھی دوسرے اہم نکات کا جائزہ لے گی۔