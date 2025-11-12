صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹرز کے داخلہ میں کرپشن الزامات لگانے پرپمزکے ڈاکٹر حافظ سلطان کیخلاف انکوائری کا حکم

  • پاکستان
ڈاکٹرز کے داخلہ میں کرپشن الزامات لگانے پرپمزکے ڈاکٹر حافظ سلطان کیخلاف انکوائری کا حکم

اسلام آباد(ایس ایم زمان)وفاقی سیکرٹری قومی صحت حامد یعقوب شیخ نے متعدد الزامات پر اسسٹنٹ پروفیسر پمز ڈاکٹر حافظ سلطان محمد کے خلاف انکوائری کے احکامات جاری کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل لیگل کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔

 وفاقی سیکرٹری حامد یعقوب شیخ کی جاری کردہ آٹھ نکاتی چارج شیٹ کے مطابق اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حافظ سلطان محمد نے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے داخلہ کے معاملے پر کرپشن کے الزامات لگائے ،چارج شیٹ کے مطابق اسسٹنٹ پروفیسر نے پرائیویٹ کلینک پر سرکاری مہر استعمال کی ، سوشل میڈیا پرغلط معلومات پھیلائیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈمپر کی صفائی کمپنی کے ٹرک کوٹکر ، ملازم جاں بحق

بھاٹی :معصوم بچیوں پر تشدد کرنے والی مالکن گرفتار

ڈرون کے ذریعے منشیات فروشی پر 3ملزم گرفتار

بس میں خاتون سے ہراسانی کرنیوالا شخص گرفتار

پتوکی:بھینس کی خرید و فروخت کے تنازع پر 7بچوں کا باپ قتل

5سالہ بچہ لاپتہ ‘جواں سالہ لڑکی اغوا

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak