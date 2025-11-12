ڈاکٹرز کے داخلہ میں کرپشن الزامات لگانے پرپمزکے ڈاکٹر حافظ سلطان کیخلاف انکوائری کا حکم
اسلام آباد(ایس ایم زمان)وفاقی سیکرٹری قومی صحت حامد یعقوب شیخ نے متعدد الزامات پر اسسٹنٹ پروفیسر پمز ڈاکٹر حافظ سلطان محمد کے خلاف انکوائری کے احکامات جاری کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل لیگل کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔
وفاقی سیکرٹری حامد یعقوب شیخ کی جاری کردہ آٹھ نکاتی چارج شیٹ کے مطابق اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حافظ سلطان محمد نے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے داخلہ کے معاملے پر کرپشن کے الزامات لگائے ،چارج شیٹ کے مطابق اسسٹنٹ پروفیسر نے پرائیویٹ کلینک پر سرکاری مہر استعمال کی ، سوشل میڈیا پرغلط معلومات پھیلائیں۔