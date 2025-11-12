خودکش حملہ آور باجوڑ میں رہائش پذیر جمعہ کو اسلام آباد پہنچا ، ابتدائی رپورٹ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اسلام آباد کچہری خودکش حملے کی ابتدائی رپورٹ تیار کرلی گئی۔تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ آور باجوڑ میں رہائش پذیر تھا۔
رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ آور جمعہ کے روز اسلام آباد پہنچا ، پیرودھائی سے موٹر سائیکل پر جی الیون کچہری آیا۔ خودکش حملہ آور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے دھماکے میں 8 کلو گرام تک بارودی مواد اور بال بیرنگز استعمال کیے گئے ، ابھی تک جو شواہد اکٹھے کیے گئے اس کے مطابق حملہ آور ایک ہی تھا۔آئی جی نے بتایا ایک موٹر سائیکل اور گاڑی کو مشکوک تصور کیا جا رہا ہے ، کیمروں کی بیک ٹریکنگ سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔