مظفرگڑھ ،عدالت کا ضلعی آفیسر پیرا کی گرفتار ی ورہائی کا حکم

مظفرگڑھ ،عدالت کا ضلعی آفیسر پیرا کی گرفتار ی ورہائی کا حکم

مظفرگڑھ(دنیا نیوز)سینئر سول جج گل خان بلوچ نے پیرا فورس کے سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر محمد خورشید کی گرفتاری کے بعد رہائی کا حکم دے دیا۔ اقبال بیگم نے اپنے بھائیوں سے قبضہ واپس لینے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔

عدالت نے پہلے ہی آفیسر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے کیونکہ وہ متعدد نوٹسز کے باوجود پیش نہیں ہوئے تھے۔ عدالت میں آفیسر پیش ہوئے لیکن پیرا فورس کے اہلکار عدالت کے باہر بدزبانی اور آفیسر کو عدالتی تحویل سے بچانے کی کوشش کرنے لگے ۔ جج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آفیسر کو گرفتار کر اکر جیل بھیج دیا۔ بعد ازاں عدالت نے ایک لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دیا۔

Dunya Bethak