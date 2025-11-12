صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن پالیسی منظورکی جائے : ایسوسی ایشن

  • پاکستان
شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن پالیسی منظورکی جائے : ایسوسی ایشن

گنا کم کاشت ہونے سے کم چینی بننے پر حکومت کو درآمد کرنا پڑ سکتی ہے :ترجمان چاول، مکئی ڈی ریگولیٹ ہونے سے عالمی ریٹ پاکر خزانے کو فائدہ دے رہیں

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے کہا کہ شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کی پالیسی کو ہنگامی بنیادوں پر منظورکیا جائے تا کہ گنے کی بہترین قیمت کسانوں کو دی جاسکے ۔ترجمان نے کہا کہ گزشتہ سال حکومت کی عدم مداخلت کی وجہ سے گنے کے کاشتکاروں  کو اُن کی فصل کا بہتر ریٹ ملا اور اس سلسلے میں شوگر انڈسٹری کے ساتھ پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتوں کا تعاون بھی شامل تھا، شوگر ملیں ہمیشہ سے اپنی کرشنگ کی استعداد سے کم پر چلتی آئی ہیں، جب تک شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ نہیں کیا جائے گا تب تک پاکستان کا شوگر سیکٹر انٹرنیشنل مارکیٹ سے مقابلہ نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کاشتکار کو بین الاقوامی ریٹ مل سکیں گے جس کی وجہ سے وہ گنا زیادہ کاشت نہیں کریں گے ۔ گنا زیادہ کاشت نہ ہونے کی صورت میں چینی کم بنے گی اور حکومت کو اِسے درآمدبھی  کرنا پڑسکتا ہے جس کا ملکی خزانہ کسی بھی طور متحمل نہیں ہو سکتا۔ ترجمان نے کہا چاول کی فصل کو جب سے ڈی ریگولیٹ کیا گیا ہے تب سے یہ برآمدات کے ذریعے تقریباََ 4 اَرب ڈالرسالانہ کما کر ملکی خزانے میں جمع کروا رہی ہے ۔ شوگر سیکٹر کو جلد از جلد ڈی ریگولیٹ کرنے کا فائدہ ملک کوہو گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پہلا ون ڈے ،پاکستان نے سری لنکا کو 6رنز سے ہرا دیا

قائداعظم ٹرافی: محمد سلمان ، فہم الحق اور اویس ظفر کی سنچریاں

چیئرمین پی سی بی کا راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کا دورہ

ہاکی پلیئر سیریز سے قبل ہیڈ کوچ کی عدم دستیابی سے مایوس

بابر اعظم کی سرعام تذلیل کی گئی:سعید اجمل

شاداب خان کی ٹی ٹونٹی ٹرائی سیریز میں واپسی کا امکان

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak