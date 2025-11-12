شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن پالیسی منظورکی جائے : ایسوسی ایشن
گنا کم کاشت ہونے سے کم چینی بننے پر حکومت کو درآمد کرنا پڑ سکتی ہے :ترجمان چاول، مکئی ڈی ریگولیٹ ہونے سے عالمی ریٹ پاکر خزانے کو فائدہ دے رہیں
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے کہا کہ شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کی پالیسی کو ہنگامی بنیادوں پر منظورکیا جائے تا کہ گنے کی بہترین قیمت کسانوں کو دی جاسکے ۔ترجمان نے کہا کہ گزشتہ سال حکومت کی عدم مداخلت کی وجہ سے گنے کے کاشتکاروں کو اُن کی فصل کا بہتر ریٹ ملا اور اس سلسلے میں شوگر انڈسٹری کے ساتھ پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتوں کا تعاون بھی شامل تھا، شوگر ملیں ہمیشہ سے اپنی کرشنگ کی استعداد سے کم پر چلتی آئی ہیں، جب تک شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ نہیں کیا جائے گا تب تک پاکستان کا شوگر سیکٹر انٹرنیشنل مارکیٹ سے مقابلہ نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کاشتکار کو بین الاقوامی ریٹ مل سکیں گے جس کی وجہ سے وہ گنا زیادہ کاشت نہیں کریں گے ۔ گنا زیادہ کاشت نہ ہونے کی صورت میں چینی کم بنے گی اور حکومت کو اِسے درآمدبھی کرنا پڑسکتا ہے جس کا ملکی خزانہ کسی بھی طور متحمل نہیں ہو سکتا۔ ترجمان نے کہا چاول کی فصل کو جب سے ڈی ریگولیٹ کیا گیا ہے تب سے یہ برآمدات کے ذریعے تقریباََ 4 اَرب ڈالرسالانہ کما کر ملکی خزانے میں جمع کروا رہی ہے ۔ شوگر سیکٹر کو جلد از جلد ڈی ریگولیٹ کرنے کا فائدہ ملک کوہو گا۔