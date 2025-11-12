پلوامہ ، سمجھوتہ ایکسپریس سمیت ہر بڑے حملہ میں بھارت ملوث
سوامی اسیم انند ،سابق سی بی آئی افسر ، سابق ڈی جی پولیس کے چشم کشا اعترافات فالس فلیگ آپریشنز کی آزاد بین الاقوامی تحقیقات کرائی جائیں:عالمی ماہرین کا مطالبہ
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)بھارتی فالس فلیگ آپریشنز کی تاریخ پھر بے نقاب ہوگئی ، ہر بڑے حملے کے پیچھے خود بھارتی ہاتھ ،تمام حملے حیران کن طور پر بھارتی انتخابات کے قریب ہوتے ہیں ۔بھارتی پولیس رپورٹ کے مطابق 2007 ئمیں سمجھوتہ ایکسپریس پر حملہ دراصل ہندو انتہا پسندوں نے کیا، جس کا جھوٹا الزام پاکستان پر لگایا گیا، ہندو انتہاپسند سوامی اسیم انند نے عدالت میں اعتراف کیا کہ سمجھوتہ ایکسپریس، اجمیر دھماکوں اور مالیگاؤں دھماکے سب ہندو تنظیموں کے منصوبے تھے ۔ سابق بھارتی سی بی آئی افسر نے انکشاف کیا کہ بھارتی حکومتیں خود پارلیمنٹ اور 26/11 ممبئی حملے منظم کرتی رہیں۔
خصوصی تفتیشی ٹیم (SIT)کے افسر نے حلفا عدالت کو بتایا کہ ان حملوں کا مقصد سیاسی فائدہ اور عالمی ہمدردی حاصل کرنا تھا،سابق گورنر جموں و کشمیر ستیاپال سنگھ نے پلوامہ حملے کو منصوبہ بند سازش قرار دیا ۔ دی ہندو کے مطابق چٹی سنگھ پورہ قتل عام جس میں 35 سکھ مارے گئے تھے اس کا الزام بھی پاکستان پر لگایا گیا مگر دہلی عدالت نے دونوں پاکستانی شہریوں کو بری کر دیا۔ سابق ڈی جی پنجاب پولیس کے ایس گِل نے بیان دیا تھا کہ بھارتی ایجنسیاں داخلی سیاست کیلئے فالس فلیگ آپریشنز میں ملوث رہی ہیں ۔وفاقی وزیر خواجہ آصف کے مطابق اڑی حملہ اندرونی کارروائی تھی۔ٹائمز آف انڈیا کے مطابق سابق آر ایس ایس کارکن یشونت شنڈے نے عدالت میں بیان دیا کہ سنگھ پریوار نے بم دھماکوں کے ذریعے بی جے پی کو جتوانے میں کردار ادا کیا۔رابرٹ وادرا نے حالیہ بیان میں پہلگام حملے کو ہندوتوا ایجنڈا سے جوڑا ۔پہلگام حملے میں بھی بغیر ثبوت بھارت نے پاکستان سے جنگ کا آغاز کردیا۔عالمی ماہرین نے مختلف عالمی فورمز پر مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے فالس فلیگ آپریشنز کی آزاد بین الاقوامی تحقیقات کرائی جائیں ۔