تر میم آئین سے متصادم، سپریم کورٹ، ہائیکورٹ میں چیلنج
سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار کسی اور فورم کو منتقل نہیں ہو سکتا ، جواد ایس خواجہ لاہور ہائیکورٹ میں وزیراعظم، سپیکرقومی اسمبلی اور وزارتِ قانون کو فریق بنایا گیا
اسلام آباد، لاہور (کورٹ رپورٹر) 27ویں ترمیم آئین کے متصادم ہے ،سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے مجوزہ 27 آئینی ترمیم کیخلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا جبکہ لاہور ہائیکورٹ میں بھی چیلنج کر دی گئی ۔ذرائع کے مطابق درخواست آرٹیکل 184(3)کے تحت دائر کی گئی، جس میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے آئینی دائرہ اختیار کو ختم یا محدود نہیں کر سکتی۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار کسی اور عدالت یا فورم کو منتقل نہیں کیا جا سکتا اور ستائیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے اختیارات ختم کرنا غیر آئینی اقدام ہے ۔درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ ایسی کسی آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے جو سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو کم کرے۔
درخواست میں ہائی کورٹ ججز کی منتقلی سے متعلق شقوں کو بھی کالعدم قرار دینے اور فیصلے تک متنازع حصوں پر عملدرآمد روکنے کی استدعا کی گئی۔ادھر لاہور ہائیکورٹ میں 27 ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا۔شہری حسن لطیف کی جانب سے ایڈووکیٹ مقسط سلیم کے توسط سے دائر درخواست میں نئی آئینی ترمیم کو آئین کی بنیادی ساخت اور آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے ، درخواست میں وزیراعظم، سپیکر قومی اسمبلی اور وزارتِ قانون سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ۔ایڈووکیٹ مقسط سلیم نے عدالت کے روبرو مؤقف اختیار کیا کہ یہ ترمیم آئین کی اصل روح، اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی خودمختاری کے منافی ہے ، عدالت 27 ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دے ۔