پختونخوا جرگہ آج ، 20سے زائد جماعتوں کی شرکت کی تصدیق
اعلامیہ وفاقی حکومت ،سکیورٹی اداروں کو بھیجنے ، ایپکس کمیٹی میں پیش کرنیکا فیصلہ پی ٹی آئی وفد کی گورنر کو جرگہ میں شرکت کی دعوت ،مل بیٹھنا باعث اعزاز ، کنڈی
پشاور (اے پی پی، بیورورپورٹ ، دنیا نیوز) خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں امن و امان کے قیام اور سکیورٹی اداروں کی کارروائیوں کے حوالے سے آج ہونے والے امن جرگے کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ۔ جرگے کا اعلامیہ وفاقی حکومت سمیت تمام سکیورٹی اداروں کو بھیجنے اور ایپکس کمیٹی میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ۔جرگے میں تقریباً 20 سے زائد جماعتوں نے شرکت کی تصدیق کر دی ، اے این پی، پیپلزپارٹی، مسلم لیگ ن، جے یو آئی، جماعت اسلامی، قومی وطن پارٹی، مسلم لیگ ق سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندے ، بار کونسل، وکلا اور سول سوسائٹی کے ارکان بھی شرکت کریں گے ۔جرگہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں منعقد ہوگا، جس کی میزبانی سپیکر بابر سلیم سواتی کریں گے جبکہ وزیراعلی ٰسہیل آفریدی بھی جرگے میں شریک ہوں گے ۔
جرگے کے لئے 400 افراد کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے اور خصوصی سکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے ،جرگے میں تقریبا 40 افراد کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ جرگے کے بعد اعلامیہ جاری کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی، اس حوالے سے ترجمان جے یو آئی عبدالجلیل خان کا کہنا ہے کہ جے یو آئی جرگے میں بھر پور شرکت کرے گی ، ۔دریں اثنا پی ٹی آئی کے پارلیمانی وفد نے گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کر کے امن جرگہ میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی۔پی ٹی آئی وفد نے گورنر سے کہا کہ صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کے ناطے امن جرگہ میں آپ کی شرکت و رہنمائی ہمارے لئے باعث فخر ہو گی ، گورنر نے وفد کو امن جرگے میں شرکت کی مکمل یقین دہانی کرائی اور کہا کہ امن جرگے میں صوبائی حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنا باعث اعزاز سمجھتا ہوں۔