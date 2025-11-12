صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اب صرف اللہ کی عدالت

  • پاکستان
اب صرف اللہ کی عدالت

پشاور (دنیا نیوز )پی ٹی آئی رہنما اسد قیصرنے کہا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں عوام کے لئے کچھ نہیں ہے ،عدالتوں کو انتظامیہ کے ماتحت کیا گیا، اب لوگ انصاف کے لیے کہا ں جائیں گے۔۔۔

 اگر پشاور سے جج کو اسلام آباد یا پنجاب ٹرانسفر کیا جائے گا تو وہ کیا سوچے گا، کیسے کام کرے گا، اب تو صرف اللہ کی عدالت رہ گئی ہے ۔پشاور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں اسد قیصر کا کہنا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لئے دو سینیٹر کو دبایا گیا، اس وجہ سے ترمیم کی گئی،18ویں آئینی ترمیم تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے ہوئی، اسد قیصر نے کہا کہ 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تحفہ تھا، بلاول بھٹو نے اپنے دادا اور نانا کا جو کارنامہ تھا اس کو دفن کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

4ہزار میل دور بیٹھے ڈاکٹر کی مریض کی کامیاب سرجری

چھلکے والی مونگ پھلی کھانا دماغی افعال،یادداشت کیلئے بہتر

اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے

تھائی لینڈ کے جنگلات میں مکڑیوں کا خواجہ سرا دریافت

بیٹی کیلئے گھر جیسا کھانا ، والد کا یونیورسٹی کے باہر سٹال لگا لیا

بیماری کی چھٹی لینے والا ملازم بھاگ دوڑ کرنے پر برطرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak