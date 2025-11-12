اب صرف اللہ کی عدالت
پشاور (دنیا نیوز )پی ٹی آئی رہنما اسد قیصرنے کہا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں عوام کے لئے کچھ نہیں ہے ،عدالتوں کو انتظامیہ کے ماتحت کیا گیا، اب لوگ انصاف کے لیے کہا ں جائیں گے۔۔۔
اگر پشاور سے جج کو اسلام آباد یا پنجاب ٹرانسفر کیا جائے گا تو وہ کیا سوچے گا، کیسے کام کرے گا، اب تو صرف اللہ کی عدالت رہ گئی ہے ۔پشاور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں اسد قیصر کا کہنا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لئے دو سینیٹر کو دبایا گیا، اس وجہ سے ترمیم کی گئی،18ویں آئینی ترمیم تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے ہوئی، اسد قیصر نے کہا کہ 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تحفہ تھا، بلاول بھٹو نے اپنے دادا اور نانا کا جو کارنامہ تھا اس کو دفن کیا۔