خودکش حملہ کرنیوالے جہنمی ہیں
لاہور(آئی این پی) چیئرمین پاکستان علما کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے والے لوگ جہنمی ہیں،پاکستان پر ایک بار پھر دہشت گردی کی جنگ مسلط کی جا رہی ہے۔
لاہور سے جاری اپنے بیان میں طاہر اشرفی نے کہا دہشت گردوں نے وانامیں بچوں کے سکول پر حملہ کیا، ہماری سکیورٹی فورسز اور فوج نے انہیں روکا، پوری قوم اپنی ریاست اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے ۔ ہم افغانستان اور ہندوستان میں بیٹھے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیں گے اور دہشت گردی ختم کریں گے ، معرکہ حق کی طرح ان کو بھی ناکوں چنے چبوائیں گے ۔