بلوچستان :دیہی علاقوں میں موبائل فون ڈیٹا سروس 16نومبر تک بند

بلوچستان :دیہی علاقوں میں موبائل فون ڈیٹا سروس 16نومبر تک بند

کوئٹہ(این این آئی،آن لائن)بلوچستان میں امن وامان کی صورتحال کے پیش نظر صوبے کے دیہی علاقوں میں موبائل فون ڈیٹا سروس 16 نومبر تک بند کردی گئی ۔

ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق بلوچستان کے تمام اضلاع کے دیہی علاقوں میں موبائل فون ڈیٹا سروس سولہ نومبر تک بند رہے گی ، تاہم شہری علاقے بندش سے مستثنٰی ہوں گے ۔دوسری طرف محکمہ داخلہ بلوچستان نے صوبے میں ٹرانسپورٹ کی بندش کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا جس کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ نے بھی نوٹیفکیشن واپس لے لیاہے ۔ واضح رہے محکمہ ٹرانسپورٹ نے آج 12 سے 14 نومبر تک پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔

