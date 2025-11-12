صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری میں پولیس اہلکار نے شہری کو ہتھکڑی لگا کر پول سے باندھ دیا

  • پاکستان
مری میں پولیس اہلکار نے شہری کو ہتھکڑی لگا کر پول سے باندھ دیا

مری(مانیٹرنگ ڈیسک)پولیس اہلکار نے شہری کو جھیکا گلی چوک میں ہتھکڑی لگا کر پول سے باندھ دیا،پولیس اہلکار مبشر اور شہری خالد کی کچہری سے نکلتے ہوئے لڑائی ہوئی۔

 پولیس اہلکار کے مطابق خالد نے اسے زدوکوب کیا اور جان سے مارنے کی کوشش کی،پولیس اہلکار نے کہا کہ ملزم کی ایک کیس میں ضمانت، جبکہ دوسرے میں وارنٹ جاری ہوئے تھے ،شہری کا کہنا تھا کہ اس پر ایک ہی کیس تھا اور عدالت نے اسے ضمانت دے دی، پولیس کانسٹیبل نے میرے کپڑے پھاڑے ، میں اوورسیزپاکستانی ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کی بھارت کیساتھ نئی تجارتی ڈیل ،ٹیرف کمی کا اعلان

دہلی کا لال قلعہ 3 روز کیلئے بند

ترک فوجی کارگو طیارہ جارجیا میں گر کر تباہ

اسرائیل:فلسطینی قیدیوں کیلئے سزائے موت کا ابتدائی بل منظور

ایران :قاتل کو سر عام پھانسی

بنگلہ دیش :رواں ماہ شیخ حسینہ کیخلاف فیصلہ متوقع ،سزائے موت کا امکان

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak