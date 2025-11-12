مری میں پولیس اہلکار نے شہری کو ہتھکڑی لگا کر پول سے باندھ دیا
مری(مانیٹرنگ ڈیسک)پولیس اہلکار نے شہری کو جھیکا گلی چوک میں ہتھکڑی لگا کر پول سے باندھ دیا،پولیس اہلکار مبشر اور شہری خالد کی کچہری سے نکلتے ہوئے لڑائی ہوئی۔
پولیس اہلکار کے مطابق خالد نے اسے زدوکوب کیا اور جان سے مارنے کی کوشش کی،پولیس اہلکار نے کہا کہ ملزم کی ایک کیس میں ضمانت، جبکہ دوسرے میں وارنٹ جاری ہوئے تھے ،شہری کا کہنا تھا کہ اس پر ایک ہی کیس تھا اور عدالت نے اسے ضمانت دے دی، پولیس کانسٹیبل نے میرے کپڑے پھاڑے ، میں اوورسیزپاکستانی ہوں۔