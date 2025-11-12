پانی بحالی، واجبات وصولی کیلئے سی ای او اسٹیل ملز کا گھیراؤ
کراچی (سٹاف رپورٹر) گلشن حدید اور اسٹیل ٹاؤن میں پانی کی چار ماہ سے بندش کیخلاف اسٹیل مل کے محنت کشوں کی بحالی اور واجبات وصولی کے مطالبے پر اسٹیل مل کے مزدوروں نے گیسٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا۔
مشتعل مزدوروں نے سی ای او پاکستان اسٹیل ملز کو گھنٹوں گیسٹ ہاؤس میں یرغمال بنائے رکھا۔ پیپلز ورکرز یونین کے رہنما دھنی بخش سموں، امجد زرداری، پیپلز پارٹی کے رہنما آغا طارق پٹھان، راؤ صفدراور دیگر کی قیادت میں مزدوروں نے اسٹیل ٹاؤن گیسٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا۔ رہنماؤں نے خطاب میں کہا کہ اسٹیل مل کا سی ای او کسی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کئی برسوں سے محنت کش سراپا احتجاج ہیں۔ ہمیں آج اطلاع ملی کہ وہ گیسٹ ہاؤس میں موجود ہیں، جس پر ہم نے احتجاج کا حق کا استعمال کرتے ہوئے ان کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا۔اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی بن قاسم دھرنے کے مقام پر پہنچے اور سی ای او سمیت مظاہرین سے مذاکرات کیے ، مگر بات چیت بے نتیجہ رہی۔ آخری اطلاعات تک مزدوروں کا دھرنا جاری تھا۔