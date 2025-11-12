صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی بحالی، واجبات وصولی کیلئے سی ای او اسٹیل ملز کا گھیراؤ

  • پاکستان
پانی بحالی، واجبات وصولی کیلئے سی ای او اسٹیل ملز کا گھیراؤ

کراچی (سٹاف رپورٹر) گلشن حدید اور اسٹیل ٹاؤن میں پانی کی چار ماہ سے بندش کیخلاف اسٹیل مل کے محنت کشوں کی بحالی اور واجبات وصولی کے مطالبے پر اسٹیل مل کے مزدوروں نے گیسٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا۔

مشتعل مزدوروں نے سی ای او پاکستان اسٹیل ملز کو گھنٹوں گیسٹ ہاؤس میں یرغمال بنائے رکھا۔ پیپلز ورکرز یونین کے رہنما دھنی بخش سموں، امجد زرداری، پیپلز پارٹی کے رہنما آغا طارق پٹھان، راؤ صفدراور دیگر کی قیادت میں مزدوروں نے اسٹیل ٹاؤن گیسٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا۔ رہنماؤں نے خطاب میں کہا کہ اسٹیل مل کا سی ای او کسی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کئی برسوں سے محنت کش سراپا احتجاج ہیں۔ ہمیں آج اطلاع ملی کہ وہ گیسٹ ہاؤس میں موجود ہیں، جس پر ہم نے احتجاج کا حق کا استعمال کرتے ہوئے ان کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا۔اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی بن قاسم دھرنے کے مقام پر پہنچے اور سی ای او سمیت مظاہرین سے مذاکرات کیے ، مگر بات چیت بے نتیجہ رہی۔ آخری اطلاعات تک مزدوروں کا دھرنا جاری تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کی بھارت کیساتھ نئی تجارتی ڈیل ،ٹیرف کمی کا اعلان

دہلی کا لال قلعہ 3 روز کیلئے بند

ترک فوجی کارگو طیارہ جارجیا میں گر کر تباہ

اسرائیل:فلسطینی قیدیوں کیلئے سزائے موت کا ابتدائی بل منظور

ایران :قاتل کو سر عام پھانسی

بنگلہ دیش :رواں ماہ شیخ حسینہ کیخلاف فیصلہ متوقع ،سزائے موت کا امکان

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak