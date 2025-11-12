بنوں :سی ٹی ڈی کی کارروائی ، فتنہ الخوارج کے 2 دہشتگرد ہلاک
دو روز قبل اغوا کیے ایس ایچ او عابدکو شہید کردیا گیا،نالہ پل دادشاہ سے لاش برآمد تھانہ احمدزئی پر حملے کی کوشش ،جوابی کارروائی میں متعدد دہشتگرد ہلاک وزخمی
پشاور (اے پی پی،آئی این پی )سی ٹی ڈی بنوں نے فتنہ الخوارج کے انتہائی مطلوب 2ٹارگٹ کلرز کو ہلاک کردیا۔سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے کلاشنکوف، پستول، ہینڈ گرنیڈ، موبائل فونز اور کالعدم تنظیم کے کارڈز برآمد ہوئے ۔ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے 2ساتھی رات کی تاریکی میں فرار ہوگئے جن کی تلاش کیلئے آپریشن جاری ہے ۔بنوں کے تھانہ احمدزئی پررات کی تاریکی میں شرپسند عناصر نے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے حملے کی کوشش کی تاہم تھانے میں موجود بہادر پولیس جوانوں نے جرات و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری اور موثر کارروائی کے ذریعے حملہ ناکام بنادیا۔بنوں پولیس کے تر جمان کے مطابق جوابی کارروائی سے دہشت گردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ۔ متعدد دہشت گردہلاک اور زخمی ہوئے ہیں جنہیں دہشت گرد اپنے ساتھ لے گئے ۔انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے حملہ ناکام بنانے والی پولیس ٹیم کی جرات مندانہ کارروائی کو سراہتے ہوئے نقد انعام اور تعریفی اسناد کا اعلان کیا ۔ بنوں میں دو روز قبل نامعلوم افراد کی جانب سے اغوا کیے گئے ایس ایچ او عابد کو شہید کردیا گیا۔پولیس نے بتایا کہ تھانہ کینٹ کی حدود میں نالہ پل دادشاہ سے ان کی لاش برآمد کرلی گئی ۔