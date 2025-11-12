صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہراہ قراقرم پر لینڈسلائیڈنگ، متعد د افراد دب گئے

  • پاکستان
لینڈ سلائیڈنگ چلاس کے علاقے گندلو پر ہوئی ، 2گاڑیاں دریا میں جاگریں ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ ، وزیراعلیٰ گلگت بلتستان کا حادثے کا نوٹس

چلاس (مانیٹرنگ ڈیسک ، نیوز ایجنسیاں ) گلگت بلتستان کے ضلع چلاس میں شاہراہ قراقرم پر لینڈ سلائیڈنگ سے 6گاڑیاں ملبے تلے دب گئیں ، کئی مسافر گاڑیاں زد میں آگئیں اور دو گاڑیاں دریا میں جاگریں۔ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق گندلو کے مقام پر لینڈسلائیڈنگ کے بعد کچھ افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع ہے ۔ ترجمان جی بی حکومت نے بتایا کہ وزیراعلیٰ گلگت بلتستان نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ریسکیو عمل تیز کرنے کی ہدایت کردی جبکہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کردی گئی ۔فیض اللہ فراق نے بتایا کہ گندلو کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے کوئی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی، کچھ مسافر گاڑیوں سے چھلانگ لگاکر جانیں بچانے میں کامیاب ہوگئے ۔

