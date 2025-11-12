راولپنڈی :گورکھ پورنا کے پر علیمہ خان کا دھرنا ، 8 کارکن گرفتار و رہا
راولپنڈی (نیوز ایجنسیاں) بانی تحریک انصاف کی ہمشیرہ علیمہ خان کے گورکھ پور ناکے پر دئیے گئے دھرنے میں موجود 8 کارکنوں کو گرفتار کیا گیاتاہم بعد میں انکو رہا کر دیا گیا۔
روکے جانے پر سلمان اکرم راجا کی پولیس سے تلخ کلامی ہوگئی۔ دھرنے کی قیادت علیمہ خان نے کی، ان کے ساتھ ڈاکٹر عظمٰی، نورین خان بھی اڈیالہ روڈ پر بیٹھ گئیں۔ علیمہ خان نے گورکھ پور ناکے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چوری شدہ مینڈیٹ سے آپ جتنی ترامیم کر لیں یہ دیکھیں دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے ،ن لیگ کی اصل میں صرف 14 سیٹیں تھیں، 170 چوری شدہ سیٹیں ہیں ،خواتین کی نشستیں قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو دیں،ہم اس لئے کھڑے ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں ہم غیرت مند قوم ہیں، اپنے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مان لیا کہ آپ کو سب کچھ تاحیات مل چکا،آپ نے عمران کو اسکے باوجود قید تنہائی میں کیوں رکھا ہوا ہے ۔