صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ :قتل کیس میں عمرقید پانے والے 2ملزم شک کی بناپربری

  • پاکستان
سپریم کورٹ :قتل کیس میں عمرقید پانے والے 2ملزم شک کی بناپربری

اسلام آباد (اے پی پی)سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے قتل کے مقدمے میں عمرقیدکے ملزمان وسیم اور اکرم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔۔۔

فیصلہ جسٹس عرفان سعادت خان نے تحریر کیا، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری تحریری فیصلے کے مطابق یہ اپیل لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھی جس میں ہائی کورٹ نے دونوں ملزمان کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی تھی۔ابتدائی طور پر دونوں کو سیشن کورٹ دینہ نے 2019 میں قتل کے تحت عمر قید اور پانچ لاکھ روپے معاوضے کی سزا سنائی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈمپر کی صفائی کمپنی کے ٹرک کوٹکر ، ملازم جاں بحق

بھاٹی :معصوم بچیوں پر تشدد کرنے والی مالکن گرفتار

ڈرون کے ذریعے منشیات فروشی پر 3ملزم گرفتار

بس میں خاتون سے ہراسانی کرنیوالا شخص گرفتار

پتوکی:بھینس کی خرید و فروخت کے تنازع پر 7بچوں کا باپ قتل

5سالہ بچہ لاپتہ ‘جواں سالہ لڑکی اغوا

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak