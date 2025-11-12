سپریم کورٹ :قتل کیس میں عمرقید پانے والے 2ملزم شک کی بناپربری
اسلام آباد (اے پی پی)سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے قتل کے مقدمے میں عمرقیدکے ملزمان وسیم اور اکرم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔۔۔
فیصلہ جسٹس عرفان سعادت خان نے تحریر کیا، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری تحریری فیصلے کے مطابق یہ اپیل لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھی جس میں ہائی کورٹ نے دونوں ملزمان کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی تھی۔ابتدائی طور پر دونوں کو سیشن کورٹ دینہ نے 2019 میں قتل کے تحت عمر قید اور پانچ لاکھ روپے معاوضے کی سزا سنائی تھی۔