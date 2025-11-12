اسلام آباد ہائیکورٹ:سی ڈی اے کوتحلیل کرنے کاسنگل بینچ کاحکم معطل
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب طاہر اورجسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا سنگل بینچ کا آرڈر معطل کردیا۔
سی ڈی اے کی انٹراکورٹ اپیل پر سماعت کے دوران عدالت کے استفسار پر وکلاء نے کہا ہماری درخواست میں رائٹ آف وے چارجز ختم کرنے کی استدعا کی گئی تھی،عدالت نے استفسار کیاکہ کیا آپ سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کے فیصلے کا دفاع کریں گے ؟، وکلاء نے کہا ہماری استدعانہیں تھی کہ سی ڈی اے کو تحلیل کریں۔عدالت نے بلدیاتی الیکشن اور سی ڈی اے کو تحلیل کرنے سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔جسٹس محسن اختر کیانی نے سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا آرڈر جاری کیا تھا جسے معطل کیا گیا۔