صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ہائیکورٹ:سی ڈی اے کوتحلیل کرنے کاسنگل بینچ کاحکم معطل

  • پاکستان
اسلام آباد ہائیکورٹ:سی ڈی اے کوتحلیل کرنے کاسنگل بینچ کاحکم معطل

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب طاہر اورجسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا سنگل بینچ کا آرڈر معطل کردیا۔

سی ڈی اے کی انٹراکورٹ اپیل پر سماعت کے دوران عدالت کے استفسار پر وکلاء نے کہا ہماری درخواست میں رائٹ آف وے چارجز ختم کرنے کی استدعا کی گئی تھی،عدالت نے استفسار کیاکہ کیا آپ سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کے فیصلے کا دفاع کریں گے ؟، وکلاء نے کہا ہماری استدعانہیں تھی کہ سی ڈی اے کو تحلیل کریں۔عدالت نے بلدیاتی الیکشن اور سی ڈی اے کو تحلیل کرنے سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔جسٹس محسن اختر کیانی نے سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا آرڈر جاری کیا تھا جسے معطل کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ڈالر کی قدرکم، تولہ سونا 5ہزار900روپے مزید مہنگا

معاشی ومالی چیلنجز سے اکیلے نمٹا نہیں جاسکتا،گورنراسٹیٹ بینک

مرکنٹائل ایکسچینج میں45ارب کے 70231سودے

بینک اسلامی کو بیسٹ بینک آف دی ایئر 2024کا اعزاز دیا گیا

دہشتگردوں کی کارروائیاں حوصلے پست نہیں کرسکتیں ،کاشف چودھری

قوم متحد، دہشت گردی سے پاکستان متاثر نہیں ہوگا،حسن بخشی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak