اے آئی سے تقویت یافتہ ترقی کیلئے ڈیٹا فیسٹ 2025 کا انعقاد
پاک چین فرینڈشپ سینٹر میں عالمی ماہرین، اداروں اور نوجوان رہنماؤں کی شرکت فائیوایز فریم ورک کے تحت اُڑان پاکستان وژن کو ماحولیاتی، معاشی وڈیجیٹل ترقی سے جوڑا گیا
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)پاکستان ادارۂ شماریا ت نے اعداد و شمار اور شواہد پر مبنی، مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے تقویت یافتہ ترقی کو فروغ دینے کے لیے ’’ڈیٹا فیسٹ 2025‘‘ کا انعقاد کیا۔ ‘‘اَن لاکنگ ٹومارو وِد اے آئی’’ کے موضوع کے تحت، ڈیٹا فیسٹ 2025 میں ‘‘فائیو ایز فریم ورک’’ پر روشنی ڈالی گئی اور پاکستان کے مستقبل کے لیے مضبوط ڈیٹا ایکو سسٹم کے عزم کو دہرایا گیا۔ڈیٹا فیسٹ 2024 کی کامیابی کے بعد پاکستان ادارۂ شماریات نے ڈیٹا فیسٹ 2025 کا انعقاد پاک۔چائنا فرینڈشپ سینٹر میں کیا جس میں ماہرین، جدت کاروں اور نوجوان رہنماؤں نے شرکت کی اور قومی ترقی میں ڈیٹا کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
اس موقع پر عالمی شراکت داروں بشمول یونیسیف، یو این ایف پی اے ، ورلڈ بینک، ایف اے او، یو این ایچ سی آر اور یو این ڈی پی سمیت دیگر اداروں نے اقتصادی ترقی، ماحولیاتی استحکام، انسانی ترقی اور ڈیجیٹل جدت جیسے شعبوں پر اہم معلومات فراہم کیں۔‘‘اَن لاکنگ ٹومارو وِد اے آئی’’ کے زیرِ موضوع ڈیٹا فیسٹ 2025 نے ‘‘فائیو ایز فریم ورک’’ کے تحت ‘‘اُڑان پاکستان’’ وژن کو آگے بڑھایا جس میں ماحولیات، معیشت، مساوات، ای پاکستان اور توانائی شامل ہیں۔ اس موقع پر ماحولیاتی لچک، جامع تعلیم، ڈیجیٹل تبدیلی اور انسانی ترقی جیسے امور پر خصوصی توجہ دی گئی جبکہ پائیدار ترقی کے لیے ڈیٹا پر مبنی جدت اور تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔