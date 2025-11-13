صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس کے دفاعی سازوسامان کی معلومات پاکستان سمگل کرنے کی خبریں جھوٹی قرار

  • پاکستان
روس کے دفاعی سازوسامان کی معلومات پاکستان سمگل کرنے کی خبریں جھوٹی قرار

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک )پاکستان نے انڈیا کے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی اُن خبروں کی تردید کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کے دفاعی سازوسامان کی معلومات پاکستان سمگل کرنے سے متعلق منصوبہ بے نقاب ہو گیا ۔

ماسکو میں پاکستان کے سفارتخانے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایسی بے بنیاد خبریں پاکستان اور روس کے درمیان دیرینہ اور دوستی پر مبنی تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہیں۔انڈیا کے متعدد ذرائع ابلاغ نے اس نوعیت کی خبریں شائع کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے روس کے ایئر ڈیفنس سسٹم اور ہیلی کاپٹروں سے متعلق معلومات چرانے کی کوشش کی جسے روسی حکام نے ناکام بنا دیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اچانک بے ہوش، ہسپتال سے گھرمنتقل

اے آئی ،انسانوں کی موسیقی میں فرق کرنا نا ممکن:سروے

ابھی دوبارہ شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے :اذان سمیع خان

سائبر جرائم بارے شعور بڑھانے کی ضرورت :سحر خان

علی طاہر کا والد کو گردے کے کینسر کی تشخیص کا انکشاف

ہریتک روشن کے پوسٹرز کمرے میں لگائے تھے :کریتی سینن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak