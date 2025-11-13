صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رجسٹریشن پالیسی میں تبدیلی:پی ایم ڈی سی حکام عدالت طلب

  • پاکستان
رجسٹریشن پالیسی میں تبدیلی:پی ایم ڈی سی حکام عدالت طلب

یہ تو صوبائی معاملہ ہے ، اب کہا جا رہا اسے وفاق میں لایا جا رہا :جسٹس ارباب طاہر رجسٹریشن کی آخری تاریخ مؤخر کرنے کیلئے حکم امتناع کی استدعا مسترد، سماعت ملتوی

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ نے ایم ڈی کیٹ امتحانات اور میڈیکل کالجز میں داخلوں کی رجسٹریشن پالیسی میں تبدیلی کے خلاف درخواست میں پی ایم ڈی سی کے حکام کو نوٹس جاری کر کے جمعہ کو جواب کیلئے طلب کر لیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے دوران سماعت ریمارکس دیئے یہ تو صوبائی معاملہ ہے ، اب کہا جا رہا کہ اسے وفاق میں لایا جا رہا ہے ۔ درخواست گزار طلبہ کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ نئی پالیسی میں اچانک تبدیلی سے پچھلے سال امتحان پاس کرنے والے طلباء کو مشکلات ہیں ، جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دئیے کہ یونیورسٹیاں آزادانہ کام کر رہی ہیں اور 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات حاصل ہیں۔ عدالت نے وکیل کو ہدایت کی کہ اپنے مؤکل طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر تفصیلی گزارشات جمع کرائیں۔ عدالت نے رجسٹریشن کی آخری تاریخ مؤخر کرنے کیلئے فوری حکم امتناع کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی۔ 

