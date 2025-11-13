فوڈ اتھارٹی کو قانون کاعلم ہو جائے توکمال ہو :ہائیکورٹ
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہورہائیکورٹ نے فوڈایکٹ کے تحت درج مقدمے کے ملزم کی عبوری ضمانت کنفرم کردی ۔
جسٹس محمد طارق ندیم نے ملزم محمد عمر کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی عدالتی حکم پر دوران سماعت ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد، ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل قمرالزمان قریشی اور متعلقہ تفتیشی افسر پیش ہوئے ۔جسٹس طارق ندیم نے ڈی پی او سیالکوٹ سے استفسارکیا کہ گزشتہ سماعت پر تفتیشی افسر نے خود کہا تھا کہ گودام سیل نہیں کیا گیا۔اگر گودام سیل نہیں ہوا تو گرفتاری کا جواز کہاں سے بنتا ہے ؟جسٹس طارق ندیم نے قرار دیاکہ اگر مقدمے کا اندراج مشکوک ہے تو پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مقدمہ خارج کر دے ۔ملزم نے انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ وہ مالِ مقدمہ 2500 بوریاں فروخت نہیں کرے گا بلکہ پولیس کے حوالے کرے گا۔جسٹس طارق ندیم نے سوال کیابتائیں! قانون میں انڈرٹیکنگ کی کیا حیثیت ہے ؟ڈی پی او نے کہا کہ مقدمات محکمہ فوڈ کے طریقہ کار کے مطابق درج کیے جاتے ہیں۔میں اس معاملے پر محکمہ فوڈ سے دوبارہ بات کروں گا۔جسٹس طارق ندیم نے ریمارکس دیے فوڈ اتھارٹی والوں کو اگر قانون کا علم ہو جائے تو کمال ہو جائے عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزم محمد عمر کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی۔