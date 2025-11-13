سوشل میڈیا پر سیکورٹی سے متعلق اعلامیہ جعلی من گھڑت ، محکمہ داخلہ سندھ
کراچی (سٹاف رپورٹر)مختلف ذرائع ابلاغ، میڈیا ،سوشل میڈیا پر محکمہ داخلہ سندھ سے منسوب سکیورٹی سے متعلق اعلامیے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اسے جعلی،من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔
اس اعلامیئے میں مبینہ طور پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس تاثر کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ 12 تا 30 نومبر تک خطرات کی سطح میں اضافہ ہوگا۔محکمہ داخلہ سندھ نے وضاحتی بیان میں بتایا کہ محکمہ داخلہ اس طرح کے کسی بھی مکتوب، الرٹ کے جاری کرنے کی سختی سے تردید کرتا ہے اور مذکورہ بالا مکتوب اسکے عنوان کے تحت کسی سرکاری خط و کتابت اس محکمہ یا اس کے انتظامی کنٹرول میں کام کرنے والی کسی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی سے تعلق نہیں ہے ۔