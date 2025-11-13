سابق اے ڈی سی آر ننکانہ رانا امجد کا کیمپ جیل میں انتقال
لاہور (کرائم رپورٹر )سابق اے ڈی سی آر ننکانہ صاحب کیمپ جیل میں انتقال کر گیا۔ لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق سابق اے ڈی سی آر ننکانہ صاحب رانا امجد کی کیمپ جیل میں اچانک طبیعت خراب ہوئی اسے سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔رانا امجد کے خلاف کرپشن کا مقدمہ درج تھا اور 15 روز پہلے عدالت نے اسکو جیل منتقل کیا تھا۔سپرنٹنڈنٹ جیل ظہیر ورک نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا سابقہ اے ڈی سی آر رانا امجد نہانے کے لیے واش روم گیا تو وہاں پر اسکو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔سپرنٹنڈنٹ کا کہنا تھا لاش کو شادمان پولیس کے حوالے کر دیا گیا جو قانونی کارروائی کے بعد لاش کو ورثاکے حوالے کرے گی۔