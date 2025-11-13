سٹام پیپر کے حصول میں مشکلات اوورسیز کیلئے رجسٹرڈ سم کی شرط ختم
لاہور(آئی این پی)پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے سٹام پیپر کے حصول میں درپیش مشکلات کے پیش نظر اوورسیز پاکستانیوں کیلئے رجسٹرڈ سم کی شرط ختم کر دی، او ٹی پی بذریعہ ای میل بھیجا جائیگا۔
پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے جعلسازی کی روک تھام اور شفافیت کو یقینی بنانے کیلئے سٹام پیپرکے اجرا کے نئے طریقہ کارمیں رجسٹرڈ سم کی شرط رکھی تھی ، نئی پالیسی سے اوورسیز پاکستانیوں کے پاس رجسٹرڈ سم نہ ہونے سے سٹام پیپرزکا اجرا بند ہو گیا تھا جس پر پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے نوٹس لیتے ہوئے رجسٹرڈ سم کی شرط ختم کی۔