صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹام پیپر کے حصول میں مشکلات اوورسیز کیلئے رجسٹرڈ سم کی شرط ختم

  • پاکستان
سٹام پیپر کے حصول میں مشکلات اوورسیز کیلئے رجسٹرڈ سم کی شرط ختم

لاہور(آئی این پی)پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے سٹام پیپر کے حصول میں درپیش مشکلات کے پیش نظر اوورسیز پاکستانیوں کیلئے رجسٹرڈ سم کی شرط ختم کر دی، او ٹی پی بذریعہ ای میل بھیجا جائیگا۔

پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے جعلسازی کی روک تھام اور شفافیت کو یقینی بنانے کیلئے سٹام پیپرکے اجرا کے نئے طریقہ کارمیں رجسٹرڈ سم کی شرط رکھی تھی ، نئی پالیسی سے اوورسیز پاکستانیوں کے پاس رجسٹرڈ سم نہ ہونے سے سٹام پیپرزکا اجرا بند ہو گیا تھا جس پر پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے نوٹس لیتے ہوئے رجسٹرڈ سم کی شرط ختم کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اچانک بے ہوش، ہسپتال سے گھرمنتقل

اے آئی ،انسانوں کی موسیقی میں فرق کرنا نا ممکن:سروے

ابھی دوبارہ شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے :اذان سمیع خان

سائبر جرائم بارے شعور بڑھانے کی ضرورت :سحر خان

علی طاہر کا والد کو گردے کے کینسر کی تشخیص کا انکشاف

ہریتک روشن کے پوسٹرز کمرے میں لگائے تھے :کریتی سینن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak