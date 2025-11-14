سپریم کورٹ کے جسٹس منصور ،جسٹس اطہرمن اللہ مستعفی:جسٹس امین الدین آئینی عدالت کے چیف جسٹس ،آج حلف 27ویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی
27ویں ترمیم آئین پر سنگین حملہ، عدلیہ حکومت کے ماتحت کردی،چیف جسٹس نے عہدے کو ترجیح دی، آئینی نظام میں ایسی تبدیلیاں دیرپا نہیں ہوتیں:جسٹس منصور جس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا وہ نہیں رہا:جسٹس اطہر ،عدلیہ کی آزادی مکمل ختم :ممبر لا اینڈ جسٹس کمیشن مخدوم علی کا بھی استعفیٰ،جسٹس پنہور کا خط،آج فل کورٹ
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر،دنیا نیوز)سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ ستائیسویں آئینی ترمیم پر تحفظا ت کا اظہار کرتے ہوئے مستعفی ہوگئے جبکہ جسٹس امین الدین کو ملک کی پہلی وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقررکردیا گیا ، جو آج حلف اٹھائیں گے ۔صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے وزیرِ اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر جسٹس امین الدین خان کی بطور چیف جسٹس آئینی عدالت تقرری کی منظوری دی،حلف برداری کی تقریب صبح 10 بجے ایوان صدر میں ہوگی، اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور دیگر مہمانوں کو دعوت نامے جاری کر دیئے گئے ۔ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحیی خان آفریدی نے جسٹس امین الدین خان کے اعزاز میں عشائیہ رکھ لیا ہے ۔ عشائیہ آج چیف جسٹس ہاؤس میں ہوگا، جس میں سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے ۔واضح رہے کہ جسٹس امین الدین خان 30 نومبر کو سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں تاہم اب آئینی عدالت کے چیف جسٹس بننے پر ان کے عہدے کی مدت میں اضافہ ہوجائے گا۔ادھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے استعفے باضابطہ طور پر صدر پاکستان کو بھجوا دئیے ۔ دونوں مستعفی ججز نے سپریم کورٹ میں اپنے چیمبرز بھی خالی کر دئیے ، جسٹس منصور علی شاہ کا استعفیٰ 13 صفحات پر مشتمل ہے ، جس میں انہوں نے اپنے فیصلے کی وجوہات بھی تحریر کی ہیں۔
جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے استعفے میں لکھا کہ 27ویں ترمیم آئینِ پاکستان پر سنگین حملہ ہے ، جس کے ذریعے عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کردیا گیا ہے ۔27 ویں آئینی ترمیم نے ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی۔ ترمیم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کردیا ہے ،انصاف عام آدمی سے دور ہوگیا ہے ،اعلیٰ عدالت کو تقسیم کر کے عدلیہ کی آزادی پامال کی گئی، تاریخ گواہ ہے ، آئینی نظام میں ایسی تبدیلیاں دیرپا نہیں ہوتیں،جج کے طور پر میرے سامنے صرف دو راستے کھلے تھے ، ایک راستہ ایسے نظام کے اندر رہنا جو اس ادارے کی بنیاد کو کمزور کرتا ہے ،دوسرا اس کی غلامی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے الگ ہو جانا،عہدے پر رہنا آئینی دراندازی پر خاموش رضا مندی کے مترادف ہوتا، ایسی عدالت میں رہنا ممکن نہیں جس سے اس کا آئینی کردار چھین لیا گیا ہو،استعفیٰ حلف سے وفاداری کا واحد صاف اور دیانت دار راستہ ہے ،حکومت اور متنازعہ عدالتی قیادت نے ترمیم کو قبول کیا،چیف جسٹس نے ادارے کے دفاع کے بجائے اپنے عہدے کو ترجیح دی،پاکستان میں ہمیشہ ایک ہی سپریم کورٹ رہی ہے ،ستائیسویں ترمیم نے سپریم کورٹ کے اوپر نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کی،نئی عدالت عدالتی، جمہوری اور عام قانونی نظام سے متصادم ہے ،جبکہ ترمیم بغیر مشاورت، بحث یا عدلیہ کی رائے کے منظور کی گئی، ترمیم نے حکومت کو اپنی مرضی کی عدالت بنانے کا اختیار دے دیا اور سپریم کورٹ کو صرف اپیل عدالت میں بدل کر اختیارات سلب کر لیے گئے ،وفاقی آئینی عدالت کو سیاسی مصلحت کے تحت وجود میں لایا گیا،یہ کوئی اصلاح نہیں بلکہ خطرناک ترین تنزلی ہے ،چھبیسویں ترمیم عدلیہ کی آزادی کمزور کرنے کا پہلا قدم تھی،آئینی حلف کی پاسداری اب ممکن نہیں رہی،یہ وہ عدالت نہیں رہی جس میں میں نے شمولیت اختیار کی تھی،فیصلے قانونی طلباء کے لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ سیکھ سکیں،قانون کی عظمت طاقت میں نہیں بلکہ رحم میں پوشیدہ ہے ،قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب عدلیہ آزاد اور قانون کی حکمرانی قائم ہو،جب عدالتیں خاموش ہو جاتی ہیں۔
معاشرے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں،انہوں نے استعفے میں لکھا کہ ‘میں نے ادارے کی عزت اور ایمانداری کے ساتھ خدمت کی، سپریم کورٹ کے سینئر جج کے عہدے سے مستعفی ہورہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ‘میرا ضمیر صاف ہے ، استعفے پر کوئی پچھتاوا نہیں’جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے استعفے کا اختتام احمد فراز کے مشہور اشعار کے ساتھ کیا ہے ؛مرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی،،،مرا قلم تو عدالت مرے ضمیر کی ہے ،،،اسی لیے تو جو لکھا تپاک جاں سے لکھا،،،جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے ،،،میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقیں ہے مجھے ،،،کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا،،،تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم،،،مرے قلم کا سفر رائیگاں نہ جائے گا۔دوسری جانب جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے جس میں انہوں نے کہا گیارہ سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر حلف اٹھایا، چار سال بعد اسی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھایا،مزید چار سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر حلف اٹھایا،جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا، وہ اب باقی نہیں رہا۔انہوں نے لکھا کہ ‘میں باضابطہ طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں، 27 ترمیم سے متعلق چیف جسٹس کو تفصیلی خط لکھ چکا ہوں، نہیں سمجھتا کہ استعفے میں اُن کا دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے ’واضح رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے 27 ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحیی آفریدی کو خط بھی لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر عدلیہ متحد نہ ہوئی تو اسکی آزادی اور فیصلے متاثر ہوں گے ۔انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ تاریخ خاموش رہنے والوں کو نہیں، آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے والوں کو یاد رکھتی ہے ۔
دریں اثنا لا اینڈ جسٹس کمیشن کے رکن مخدوم علی خان بھی مستعفی ہوگئے ،انہوں نے لا اینڈ جسٹس کمیشن کے سربراہ کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ،مخدوم علی خان نے کہا ہے کہ میں نے کمیشن کا رکن بننے کی دعوت قبول کی تھی،چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد نوجوان وکلاء کے چہروں پر مایوسی دیکھی،سوچا تھا مشاورت، حکمت عملی اور دلیل کے ذریعے بہتری ممکن ہے سمجھا تھا کہ کمیشن کے ذریعے قانون میں اصلاح ممکن ہے ، ستائیسویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کی آزادی کو مکمل طور پر ختم کر دیاہے آزاد عدلیہ کے بغیر قانون کی اصلاح ممکن نہیں، موجودہ حالات میں کمیشن میں رہنا خود کے ساتھ فراڈ کرنے کے مترادف ہے ۔اپنی ذمہ داری جاری رکھنے میں عدم صلاحیت کا اعتراف کرتا ہوں،میں باضابطہ طور پر کمیشن کے رکن کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔علاوہ ازیں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنہور نے بھی چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا آئین موم کی طرح ڈھلنے والا نہیں ہے ۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے لکھا ہے کہ خاموشی احتیاط نہیں بلکہ دستبرداری ہے ، ایسا وقت آ گیا ہے جب خاموش رہنا آئینی فریضے سے انحراف ہو گا۔انہوں نے کہا کہ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی بنیادوں کو چھو رہی ہے اور اس سے عدالتی آزادی متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔ عدلیہ کی آزادی کوئی استحقاق نہیں بلکہ بنیادی شرط ہے ، اگر عدلیہ آزاد نہیں تو قانون کی حکمرانی محض الفاظ رہ جائیں گے ۔
جسٹس پنہور کے مطابق آئین نے عدلیہ کی آزادی کو آرٹیکل 175، 175A، 189، 190، 191 اور 209 میں محفوظ کیا ہے ، جو عوام کی طویل جدوجہد کی ضمانت ہیں۔خط میں کہا گیا ہے کہ ترمیم سے عدالتی توازن متاثر ہو سکتا ہے جبکہ بینچز کی تشکیل، ججز کی تقرری و برطرفی اور مالی و انتظامی خودمختاری پر بھی اثر پڑ سکتا ہے ۔عدلیہ کے کسی ستون کو کمزور کیا گیا تو پورا ڈھانچہ ہل جائے گا۔ آزادی کل نہیں آج کے انکروچمنٹ سے ختم ہو سکتی ہے ۔جسٹس پنہور نے تجویز دی ہے کہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے تاکہ ترمیم کی ہر شق کا جائزہ لیا جا سکے ۔ فل کورٹ دیکھے کہ یہ ترمیم عدالتی آزادی کو مضبوط کرتی ہے یا کمزور، اگر کمزور کرتی ہے تو سچ کہنا ہو گا۔انہوں نے تجویز دی ہے کہ قانون و انصاف کمیشن کے ذریعے تکنیکی بریف تیار کیا جائے ، پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسلز سے مشاورت کی جائے اور آرٹیکل 190 کے تحت عدالتی احکامات کو محفوظ رکھا جائے ۔جسٹس صلاح الدین پنہور نے مزید لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار لامحدود نہیں، آئین موم کی طرح ڈھلنے والا نہیں ہے ۔ آئین ریاست اور شہری کے درمیان ایک عہد ہے ، عدلیہ اس کی خادم ہے ، مالک نہیں ہے ۔ تاریخ فیصلوں کے حوصلے یاد رکھے گی۔ادھر چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحیی آفریدی نے فل کورٹ اجلاس آج دن دو بجے طلب کر لیا ،سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس آج دن دو بجے ہو گا۔فل کورٹ اجلاس کے جاری ایجنڈے کے مطابق سپریم کورٹ رولز 2025 میں ترامیم پر بات چیت ہوگی،اجلاس میں سینئر ایڈووکیٹس کے سٹیٹس سے متعلق امور بھی زیر بحث آئیں گے ، فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز شرکت کریں گے ۔ ذرائع کے مطابق ممکنہ طور پر فل کورٹ اجلاس کے دوران 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چیت ہو گی۔
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر، وقائع نگار) 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں منظور کی گئی اضافی ترامیم کے ساتھ سینیٹ سے دوبارہ منظور کرلی گئی،حق میں پی ٹی آئی کے سیف اللہ ابڑو،جے یو آئی کے احمد ملک سمیت 64ووٹ آئے جبکہ جے یوآئی کے 4ارکان نے مخالفت کی، پارلیمنٹ کے دونو ں ایوانوں سے منظوری کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی بل پر دستخط کردئیے جس سے 27ویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی۔سینیٹ کا اجلاس چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیرِ صدارت ہوا۔وفاقی وزیرقانون اعظم نذیر تارڑ نے ترمیمی بل پیش کیا، اپوزیشن نے ترمیم کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور ڈائس کے سامنے دھرنا دے دیا،ووٹنگ کے دوران کلاز 2 ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے جبکہ ترمیم کے خلاف 4 ووٹ آئے ۔ جے یو آئی نے ترمیم کے خلاف ووٹ دئیے ۔
تاہم جے یو آئی کے احمد خان اور پی ٹی آئی کے سیف اللہ ابڑو نے آئینی ترمیم کے حق میں دیا۔نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے ترمیم کی منظوری کے بعد ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا منحرف ہونے کے حوالے سے کلاز کلیئر ہیں، اپنے ضمیر کے مطابق پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینا انحراف ہے ، ضمیر کے مطابق ووٹ ہے ، رکن کو معلوم ہوتا ہے کہ انحراف کی قیمت کیا ہوتی ہے ۔ووٹنگ سے قبل سینیٹر علی ظفر نے کہا حکومت آئینی ترمیم دوبارہ لائی جس کے لیے انہیں 64 ارکان درکار ہیں، ترمیم میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی (ف) کے سینیٹرز نے پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا،اس پر آئین کا آرٹیکل 63 اے لاگو ہو جاتا ہے ، ہمیں اس تمام کارروائی کو چیلنج کرنا پڑے گا، سب جلد بازی میں ہو رہا ہے ۔انہوں نے کہا یہ آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں، انہیں صرف ایک شخص کا ڈر ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے ، یہ ایک شخص باہر نکلے گا تو آپ کی ساری عمارت گر جائے گی۔