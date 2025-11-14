آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہونگے،عہدے کی مدت5سال:آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور
آرمی چیف کی مدت بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی سے دوبارہ شروع ہوگی، فوج کے تمام شعبوں کی ری سٹرکچرنگ اور انضمام کرینگے وائس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کیلئے بھی ایکٹ میں ترمیم، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27نومبر سے ختم وزیراعظم آرمی چیف کی سفارش پر کمانڈر آف نیشنل سٹریٹجک کمانڈکی تعیناتی کریں گے ، مدت 3سال، دوبارہ تعیناتی بھی ہو سکے گی
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،نامہ نگار،دنیا نیوز) 27ویں آئینی ترمیم کے بعد قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی جس کے تحت آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہونگے ، مدت 5 سال ہوگئی، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہوجائے گا،نئے نوٹی فکیشن کے بعد آرمی چیف کی مدت دوبارہ سے شروع ہوگی،آرمی چیف، چیف آف ڈیفنس پاک فوج کے تمام شعبوں کی ری سٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے ،وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے ،عہدے کی مدت 5 سال ہو گی، وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کریں گے ، ان کی تقرری کی مدت اس دن سے شروع ہوگی جب تعیناتی ہو گی جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کردیا گیا ہے ۔ قومی اسمبلی نے پاکستان آرمی ایکٹ 1952ء پاکستان ایئرفورس ایکٹ 1953ء اور پاکستان نیوی آرڈیننس 1961ء میں ترامیم کثرت رائے سے منظور کیں،وزیر دفاع خواجہ آصف نے تینوں فورسز کے سروسز ایکٹ میں ترمیم کے بل پیش کئے ، آرمی ایکٹ 1952ء کی 11شقوں میں ترامیم کی گئی ہیں۔ پاکستان آرمی ایکٹ باب ون اے میں ترمیم ہوئی ہے ، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کی جگہ کمانڈر آف نیشنل سٹر ٹیجک کمانڈ کا عہدہ شامل کیا گیا ہے ۔ بل کے تحت چیف آف آرمی سٹاف کو چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر کردیا گیا جو اگلے 5 برس اس عہدے پر رہیں گے ۔
پاکستان آرمی ایکٹ کی سیکشن 8 کی شق 2 اے کو حذف کرنے کی تجویز ہے ، پاکستان آرمی ایکٹ کی سیکشن 8 اے میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے ۔27 ویں آئینی ترمیم کی سیکشن 243 کے پیراگراف اے کی شق 4 کے تحت ترمیم تجویز کی گئی۔ترامیم کے تحت آرمی چیف، چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر وزیراعظم کمانڈر نیشنل سٹر ٹیجک کمانڈ تعینات کریں گے ۔کمانڈر نیشنل سٹر ٹیجک کمانڈ کی مدت ملازمت تین سال ہو گی جبکہ انہیں تین سال کے لئے دوبارہ تعینات کیا جا سکے گا۔ چیف آف آرمی سٹاف کی طرح کمانڈر نیشنل سٹر ٹیجک کمانڈ کی تقرری اور توسیع عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گی ،کمانڈر نیشنل سٹر ٹیجک کمانڈ پر جنرل کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد کا اطلاق نہیں ہو گا اور اس مدت کے دوران وہ پاک فوج کے جنرل کے طور پر کام کرتے رہیں گے ۔ وفاقی حکومت چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر وائس چیف آف آرمی سٹاف یا ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کرے گی، اور وائس آرمی چیف اپنے اختیارات آرمی چیف کی ہدایات کے مطابق انجام دیں گے ۔کلاز 8 جی میں ترمیم کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور ہوگا۔ اسی طرح ایئرفورس اورنیوی کے بلوں میں بھی ضروری تبدیلیاں کی گئی ہے ۔