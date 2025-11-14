یکساں ترقی کیلئے چھوٹے صوبے ناگز یر،حکومت لوگوں کے قریب تر ہوگی:میاں عامر محمود
ہم واحد فیڈریشن ہیں جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ 52 فیصد ہے ، بڑے ایریا کو انتظامی طورپر کنٹرول کرنا ناممکن ہوجاتا لیول پلیئنگ فیلڈ نہ ملنے پر اچھے لوگ بھی پرفارم نہ کرسکے ،جمہوریت آنے پر پہلی شہادت لوکل گورنمنٹ کی ہوتی ہے پڑھے لکھے نوجوان مستقبل پر غور کریں:سیالکوٹ میں خطاب، تبدیلی ہمیشہ نوجوانوں سے آتی ہے :چودھری عبدالرحمن
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا،دنیا نیوز)چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں یکساں ترقی نہیں ہوئی، چھوٹے صوبے ناگزیر ہیں، آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کریں گے تو گورنمنٹ لوگوں کے قریب تر ہو گی۔میاں عامرمحمود نے یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان (ایپ سپ)کی ملک گیر آگاہی مہم کے سلسلے میں خصوصی سیشن بعنوان ’’2030 کا پاکستان، چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں‘‘سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانوں نے بادشاہوں کے ماتحت رہ کر کام کرنے شروع کئے ، چند صدیوں بعد انسانوں نے سوچا بادشاہت مسائل کا حل نہیں، ہمیں اپنے ووٹ سے حکومت چننی چاہئے ۔ جیسے جیسے ترقی ہوئی تو حکومتیں اور ملک بننا شروع ہوئے پھر ضروریات نے جنم لیا، سب کی خواہش ہوتی ہے حکومت اورحکمران پبلک ویلفیئر کیلئے کام کریں۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ نے کہا ہے کہ حکمرانوں کی ذمہ داری پبلک ویلفیئر، امن وامان، انصاف کا نظام، اکنامک ویلفیئر، پولیٹیکل ویلفیئر اور ملکی سرحدوں کی حفاطت یقینی بنانا ہوتا ہے ، جمہوری معاشروں میں عام طور پر تین طرح کی حکومتیں قائم ہیں، پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس کے 4 صوبے ہیں، دنیا میں ہم واحد فیڈریشن ہیں جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ 52 فیصد ہے ، ایک صوبہ باقی تینوں کو ملا کر بھی ان سے بڑا ہے ، یہ ریکارڈ صرف ہم نے قائم کیا، دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقیوں سے بڑا ہو۔
بدقسمتی سے ایک صوبہ آبادی اور دوسرا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے ، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے بڑا اور آبادی بہت کم ہے ، اتنے بڑے ایریا کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کرنا ناممکن ہے ، بلوچستان کے قدرتی وسائل کو بھی وہاں کے عوام تک پہنچانا ممکن نہیں، بلوچستان میں امن وامان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے ،باقی صوبوں کی بات بھی اتنی قابل فخر نہیں، ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی کہ پاکستان 100 سال کا ہونے پر کیسا ہو گا، ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو کن چیزوں میں بہتری لانا پڑے گی۔میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ پچھلے 79 سال میں صرف 5 بڑے شہر ڈویلپ ہوئے ، ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہو سکے ، جو کام صوبوں کو کرنا چاہئے تھا بدقسمتی سے وہ کر نہیں سکے ، پچھلے 80 سالوں میں تمام حکمران برے نہیں تھے کچھ اچھے بھی ہوں گے ، یہاں اچھے لوگ بھی پرفارم نہیں کر سکے کیونکہ ان کو پرفارمنس کیلئے لیول پلیئنگ فیلڈ ملی ہی نہیں جبکہ کمزور اداروں کا نتیجہ کرپشن کی صورت میں نکلتا ہے ، ادارے کمزور ہوں گے تو کرپشن زیادہ ہوتی ہے ، عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا، کمزور ادارے طاقتور کے اشارے پر چلتے ہیں۔ حکومت اس لئے بنائی جاتی ہے کہ عام آدمی کو طاقتور کے ظلم سے بچایا جاسکے ، ادارے کمزور ہوں تو عام آدمی طاقتورکے ظلم سے محفوظ نہیں رہ سکتا، ہم نے لوکل گورنمنٹ کبھی بنائی ہی نہیں، جب مارشل لا لگتا ہے تو لوکل گورنمنٹ بنتی ہے ، جمہوریت آنے پر سب سے پہلی شہادت لوکل گورنمنٹ کی ہوتی ہے ۔
پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے ، چین اور بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ممالک ہیں، چین کے 31 صوبے ہیں، بھارت ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، آزادی کے وقت بھارت کے 9 صوبے تھے ، آج 39 ہیں، بھارت نے 80 سال میں اپنے 9 سے 39 صوبے بنا دئیے ۔ امریکا تیسرا بڑا ملک ہے ، امریکا کی 50 ریاستیں ہیں ، انڈونیشیا 27 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے اور اس کے 34 صوبے ہیں، ہمارا دنیا میں آبادی کے لحاظ سے پانچواں بڑا ملک ہے اور صرف 4 صوبے ہیں ۔میاں عامر محمود نے کہا کہ سندھ کی کل 60 لاکھ آبادی تھی اس وقت ساڑھے 5 کروڑ ہے ، خیبرپختونخوا اس وقت 4 کروڑ سے زائد آبادی کا صوبہ ہے ، بلوچستان 1951 میں صرف 11 لاکھ آبادی کا صوبہ تھا جو بڑھ کر اب ڈیڑھ کروڑ پر چلا گیا ، ہم پنجاب کا دیگر ملکوں کے ساتھ موازنہ کریں تو دنیا میں صرف 12 ایسے ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں۔دنیا میں 12 ملک آبادی میں پنجاب سے بڑے ہیں، سندھ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 32 واں بڑا ملک بنتا ہے ، دنیا میں 41 ممالک ایسے جن کی آبادی خیبرپختونخوا سے زیادہ ہے ، بلوچستان کو دیکھیں تو 172 ممالک ایسے ہیں جو رقبے میں بلوچستان سے چھوٹے ہیں۔ ان کاکہناتھاکہ ہمارے ملک میں بچوں کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے ، ان بچوں کے دماغ نہ ہی جسم ڈویلپ ہو گا، ہمارے 44 فیصد بچوں کو متوازن غذا نہیں ملتی، دس سے پندرہ سال بعد یہ بچے پیروں کی سب سے بڑی زنجیر ہوں گے ۔
آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کریں گے تو گورنمنٹ لوگوں کے قریب تر ہو گی۔ گورنمنٹ جب لوگوں کے مسائل کو سمجھے گی تو شاید ان کو حل بھی کرے گی ۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ نے کہا ہے کہ ہمارے ڈھائی کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے اور ہمارا اس میں دنیا میں پہلا نمبر ہے ، جن ممالک کی آبادی ڈیڑھ سو کروڑ ہے وہاں بھی سکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد اتنی بڑی نہیں، آج سے 15 سال بعد یہ بیروزگار ہوں گے ، 15 سال بعد شاید کوئی ان پڑھ شخص بھی مزدوری نہیں کر سکے گا۔ پاکستان میں صرف ایک فیصد نوجوان یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں، پڑھے لکھے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے مستقبل کیلئے اس صورتحال پر غور کریں۔انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ان کیلئے کچھ کرنا ہے ، ہمارا کوئی سیاسی یا مذہبی نظریہ نہیں، میں سیاست نہیں کرنا چاہتا، آپ کے سامنے ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے جو فرض بنتا ہے وہ بتانے آئے ہیں۔ آپ نوجوان اگر ہماری گفتگو کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس نظرئیے کو لیکر آگے چلنا چاہئے ۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین ایپ سپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمن نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بنے 80 سال ہو گئے اور ہم 80 سال میں پاکستان کو وہاں نہیں لے جا سکے جہاں اس کو ہونا چاہئے تھا، افسوس آج تک جو لیڈر آئے وہ لوگوں کو تبدیل کرتے رہے خود کو نہیں کیا، ہمارے لئے بہترین رول ماڈل نبی پاکؐ کی ذات ہے ، میں میاں عامر محمود کو اپنا لیڈر مانتا ہوں،یہ خود نوجوانوں کے پاس جارہے ہیں، تبدیلی ہمیشہ نوجوانوں سے آتی ہے ۔