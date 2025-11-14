مریم نواز سے گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات:پنجاب حکومت سے شراکت داری پر اتفاق
موسمیاتی بہتری کے اقدامات کو کاربن کریڈٹس میں تبدیل کرکے گرین گروتھ پروجیکٹس بنانے کی بھی پیشکش گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹ کے تجربات،معاونت سے ماحولیاتی بہتری کاویژن آگے بڑھانا اہم :مریم نواز
لاہور (دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نوازشریف سے گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹکے ڈائریکٹر جنرل کِم سینگ ہائپ نے گزشتہ روز برازیل کے شہر بیلم میں کوپ 30کانفرنس کے دوران ملاقات کی، ملاقات میں ماحولیاتی بہتری کے عالمی اتحاد گلوبل گرین گروتھ انسٹی ٹیوٹ کا ماحول دوستی کے مشن میں پنجاب حکومت سے شراکت داری پر اتفاق کیا گیا۔ جی جی جی آئی عالمی کاربن مارکیٹ اور کاربن فنانسنگ میں پاکستان کی صلاحیت بڑھانے اور دنیا بھر کی کاربن مارکیٹس تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دے گا جبکہ عالمی کاربن مارکیٹ لیڈر جی جی جی آئی نے مریم نواز کے موسمیاتی بہتری کے اقدامات کو کاربن کریڈٹس میں تبدیل کرکے گرین گروتھ پروجیکٹس بنانے کی پیشکش کی، جی جی جی آئی پنجاب کو صوبائی سطح کے کاربن کریڈٹ پروگراموں میں بھی مدد فراہم کرے گا۔
کِم سینگ ہائپ نے مریم نواز کے پنجاب میں تاریخی سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے اور سب سے بڑے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے حوالے سے اقدامات کو سراہا اورکوپ 30 کانفرنس سے ان کے خطاب کی تعریف کی۔ کِم سینگ ہائپ نے کہا کہ آپ کے ویژن سے پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے پختہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے ، آپ کے ساتھ ملکر ماحولیاتی بہتری اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کیلئے کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ آپ کے تجربات اور معاونت سے ماحولیاتی بہتری کے ویژن کو آگے بڑھانا ہمارے لئے اہم ہے ،انہوں نے گزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران پنجاب میں اپنی حکومت کے ماحولیاتی بہتری کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزرا مریم اورنگزیب،راناسکندرحیات،ذیشان رفیق،چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، چیئر مین پی اینڈ ڈی نعیم رؤف اورڈی جی ای پی اے عمران حامد بھی ملاقات میں موجود تھے ۔