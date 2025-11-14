صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز سے گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات:پنجاب حکومت سے شراکت داری پر اتفاق

  • پاکستان
مریم نواز سے گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات:پنجاب حکومت سے شراکت داری پر اتفاق

موسمیاتی بہتری کے اقدامات کو کاربن کریڈٹس میں تبدیل کرکے گرین گروتھ پروجیکٹس بنانے کی بھی پیشکش گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹ کے تجربات،معاونت سے ماحولیاتی بہتری کاویژن آگے بڑھانا اہم :مریم نواز

لاہور (دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نوازشریف سے گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹکے ڈائریکٹر جنرل کِم سینگ ہائپ نے گزشتہ روز برازیل کے شہر بیلم میں کوپ 30کانفرنس کے دوران ملاقات کی، ملاقات میں ماحولیاتی بہتری کے عالمی اتحاد گلوبل گرین گروتھ انسٹی ٹیوٹ کا ماحول دوستی کے مشن میں پنجاب حکومت سے شراکت داری پر اتفاق کیا گیا۔ جی جی جی آئی عالمی کاربن مارکیٹ اور کاربن فنانسنگ میں پاکستان کی صلاحیت بڑھانے اور دنیا بھر کی کاربن مارکیٹس تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دے گا جبکہ عالمی کاربن مارکیٹ لیڈر جی جی جی آئی نے مریم نواز کے موسمیاتی بہتری کے اقدامات کو کاربن کریڈٹس میں تبدیل کرکے گرین گروتھ پروجیکٹس بنانے کی پیشکش کی، جی جی جی آئی پنجاب کو صوبائی سطح کے کاربن کریڈٹ پروگراموں میں بھی مدد فراہم کرے گا۔

کِم سینگ ہائپ نے مریم نواز کے پنجاب میں تاریخی سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے اور سب سے بڑے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے حوالے سے اقدامات کو سراہا اورکوپ 30 کانفرنس سے ان کے خطاب کی تعریف کی۔ کِم سینگ ہائپ نے کہا کہ آپ کے ویژن سے پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے پختہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے ، آپ کے ساتھ ملکر ماحولیاتی بہتری اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کیلئے کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ آپ کے تجربات اور معاونت سے ماحولیاتی بہتری کے ویژن کو آگے بڑھانا ہمارے لئے اہم ہے ،انہوں نے گزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران پنجاب میں اپنی حکومت کے ماحولیاتی بہتری کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزرا مریم اورنگزیب،راناسکندرحیات،ذیشان رفیق،چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، چیئر مین پی اینڈ ڈی نعیم رؤف اورڈی جی ای پی اے عمران حامد بھی ملاقات میں موجود تھے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مہوش حیات کا پاکستانی میڈیا میں خواتین کی نمائندگی بڑھانے کا مطالبہ

شرم نہیں آتی، سنی دیول گھر کے باہر میڈیا پر برس پڑے

فلموں میں مار کھانے پروالد نے گھر آنے سے منع کیا تھا:نوازالدین

ایوارڈ شوز میں میرٹ نہیں ہوتا،جعلی ہیں :سیمی راحیل

شادی کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہونی چاہیے :کاجول

جارج کلونی نے اپنی اے آئی ویڈیوز کو خطرناک قراردیدیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak