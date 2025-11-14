دورہ پاکستان جاری رکھنے پر سری لنکا کا شکریہ،سینیٹ ،قومی اسمبلی میں قراردادیں منظور
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سری لنکا کے ڈیفنس منسٹر اور سیکرٹری سے بات کی ،ہم نے سارے خدشات دور کئے :محسن نقوی سری لنکاکرکٹ ٹیم کو فول پروف سکیورٹی فراہم کریں گے ،پاکستانی فورسز کی کوششوں کوبھی سراہتے ہیں ،قراردادوں کامتن
اسلام آباد ،راولپنڈی(وقائع نگار،سٹاف رپورٹر،سپورٹس رپورٹر )سینیٹ اور قومی اسمبلی نے اسلام آبادکچہری میں خود کش حملے کے بعد کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کو جاری رکھنے پر سری لنکا سے اظہار تشکرکی تہنیتی قراردادیں منظور کرلیں جبکہ وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے بتایاکہ فیلڈ مارشل سیدعاصم منیر نے اس حوالے سے سری لنکا کے وزیردفاع اورسیکرٹری دفاع سے بات کی تھی جبکہ سری لنکن بورڈ نے دورہ جاری رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ اپنے کھلاڑیوں پر چھوڑ دیا تھا۔تفصیلات کے مطابق سینیٹ میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قراردادپیش کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا کی ٹیم کی موجودگی میں اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا،سری لنکا کی ٹیم کی واپسی کی باتیں ہو رہی تھیں، سری لنکا کی حکومت سے بات کی گئی،انہیں سکیورٹی کی یقین دہانی کرائی گئی،سری لنکا کے صدر نے کہا کہ ہم دہشت گردی کیخلاف پاکستان کیساتھ ہیں۔سینیٹ نے سری لنکا سے اظہار تشکر کی قراردادمتفقہ طورپرمنظور کر لی، قرارداد میں کہا گیا کہ دہشتگردی کے باوجود سری لنکاکرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان جاری رکھنے پر سری لنکن حکام کے شکر گزار ہیں،سری لنکا ٹیم کو فول پروف سکیورٹی فراہم کرینگے ۔قرارداد میں پاکستان سکیورٹی فورسز کی کوششوں کو بھی سراہا گیا۔وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سری لنکن کرکٹ ٹیم کو یہاں رہنے پر بہت زیادہ تشویش تھی، ہم نے سارے خدشات دور کئے ۔فیلڈ مارشل سیدعاصم منیر نے خود سری لنکا کے ڈیفنس منسٹر اور سیکرٹری سے بات کرکے انہیں آمادہ کیا، سری لنکن اتھارٹی کو یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان آرمی رینجرز اورپولیس سکیورٹی سنبھالے ہوئے ہیں جس کے بعد سری لنکن صدر نے خود اپنی ٹیم سے بات کی اور انہیں کھیلنے پر آمادہ کیا، سری لنکن ٹیم کے ارکان ہمارے سٹیٹ گیسٹ ہیں ۔
محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سری لنکن بورڈ اور کھلاڑیوں نے بڑی بہادری سے یہاں رہنے اور کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے ، سری لنکن صدر، حکومت، ان کے بورڈ اور کھلاڑیوں کا خصوصی طور پر مشکور ہوں ۔انہوں نے کہاکہ وانا اور اسلام آباد دونوں واقعات میں افغان شہری ملوث ہیں، دونوں واقعات میں لوگ افغانستان سے آئے اور ان واقعات میں شامل ہوئے ، اس معاملے کو ہم حکومتی سطح پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہناتھاکہ زمبابوے کی ٹیم بھی رات گئے اسلام آباد پہنچی ہے ، تمام باقی میچز راولپنڈی میں ہوں گے ۔ دوسری طرف قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے تہنیتی قرارداد ایوان میں پیش کی۔قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کی جانب سے تمام خطرات کے باوجود پاکستان کا دورہ جاری رکھنے کے فیصلے کو سراہتا ہے ،یہ ایوان اس ضمن میں سری لنکا کے صدر،وزیر دفاع اور سری لنکا کی پوری حکومت کی ذاتی کاوشوں کو بھی سراہتا ہے ۔بعدازاں وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے سری لنکا کے ہائی کمشنر فریڈ سری ویراتنے اور وزیرمملکت طلال چودھری کیساتھ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کا دورہ کیا اورسکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ،انہوں نے پریکٹس کیلئے موجود سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور پاکستان کا دورہ جاری رکھنے پرسری لنکن کھلاڑیوں کا فردا ًفردا ًشکریہ ادا کیا اورکہاپورا پاکستان آپ کی محبت اور خلوص کا ہمیشہ مقروض رہے گا۔ محسن نقوی نے پاکستانی کھلاڑیوں سے بھی ملاقات کی اور پریکٹس سیشن دیکھا۔سری لنکن ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں،سکیورٹی سے ہم سب مطمئن ہیں۔