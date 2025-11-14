27ویں آئینی ترمیم جمہوریت اور عدلیہ کیخلاف سازش:پی ٹی آئی
عمران جمہوریت کی بقا کی علامت ، اچکزئی ، عدلیہ کی آزادی کو واپس لائیں گے ، کوشش کر رہے ہیں جمہوریت چلے ، گوہر کیا ترمیم اس طرح ہوتی ، ایک بارکر کے پھر کہنا کہ یہ ایسا نہیں ویسا ہے ، اسد قیصر ، ججوں کا فیصلہ دلیرانہ ،مصطفیٰ نواز
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت قومی اسمبلی میں ہوا، جس میں پارٹی کے اراکینِ پارلیمنٹ نے شرکت کی۔اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کو جمہوریت اور عدلیہ کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے متفقہ طور پر مسترد کر دیا گیا۔ ارکان نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف اس غیر آئینی اقدام کے خلاف قومی سطح پر پُرامن احتجاج کرے گی۔اجلاس کے شرکاء نے چیئرمین عمران خان کی غیر قانونی حراست پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کے لیے سیاسی و قانونی اقدامات کا فیصلہ کیا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ عمران خان جمہوریت کی بقا کی علامت ہیں اور کروڑوں عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ 27ویں ترمیم آئین اور پارلیمانی روایات کی خلاف ورزی ہے ۔ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفوں کو آئین کی سربلندی کی مثال قرار دیا۔تحریک انصاف نے اپنے اعلامیے میں واضح کیا کہ وہ آئین کی حفاظت، عدلیہ کی آزادی، جمہوریت کی بقا اور چیئرمین عمران خان کی رہائی تک اپنی پُرامن اور آئینی جدوجہد جاری رکھے گی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کو واپس لائے گی۔
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت چلے ۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے مزید کہا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں بہت فرق ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھرپور احتجاج کیا اور ایوان میں بھی احتجاج کریں گے ، اگر ترمیم کرنی بھی ہے تو اداروں کی آزادی اور لوگوں کی مرضی سے ہو۔تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے سپریم کورٹ سے مستعفی ہونے والے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وکلا کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ۔ اسد قیصر نے پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج جمعہ کو دو بجے ہمارا اجلاس ہوگا جس میں اگلے لائحہ عمل کا فیصلہ کیا جائے گا اور حکومتی اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیا قانون میں ترمیم اس طرح ہوتی ہے ، ایک بار ترمیم کر کے پھر کہنا کہ یہ ایسا نہیں ویسا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف جو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور وہ عام طور پر نہیں آتے ہیں لیکن مریم کے وقت اسمبلی آگئے ۔سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایکس بیان میں کہا ایسے دور میں جہاں ضمیروں کے سودے عام ہوں ، آزادی کے بجائے غلامی کے طوق فخر سے پہنے جائیں ، وہاں اِن جج صاحبان کا آئین اور اصولوں کی خاطر عہدوں اور مراعات کو ٹھکرانا تازہ ہوا کا جھونکا ہے ۔جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کا استعفے کا فیصلہ دلیرانہ اور خوش آئند ہے مزید لکھا ایسے دستور کو صبح بے نور کومیں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔