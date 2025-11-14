لوکل باڈیز کی ترمیم ، مشاورت سے طے کرینگے :وزیراعظم
ایم کیو ایم کی قیادت سے وعدہ کیا تھا، حکومت اتحادیوں کیساتھ کئے وعدوں پر قائم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ میں سروسز ایکٹس ترامیم و دیگر مسودے منظور
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،نامہ نگار،دنیا نیوز) قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے لوکل باڈیز سے متعلق پیش کی گئی ترمیم کا معاملہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے طے کیا جائے گا۔قومی اسمبلی میں قوانین کی منظوری کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اطلاعات عطا اﷲ تارڑ کے ہمراہ ایوان میں آئے ، ارکان نے ڈیسک بجاکر خیرمقدم کیا۔پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر اور دیگر نے وزیراعظم سے ملاقات بھی کی۔بلز کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اپنی گزشتہ روز کی تقریر میں وہ ایک نکتہ بیان کرنا بھول گئے تھے ۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حکومت نے ایم کیو ایم کی جانب سے پیش کی گئی لوکل باڈیز ترمیم کی باضابطہ حمایت کی تھی، تاہم یہ بوجوہ 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بن سکی۔وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے ایم کیو ایم کی قیادت سے وعدہ کیا ہے کہ اس معاملے پر بلاول بھٹو زرداری اور دیگر اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ بات ایوان کے ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر قائم ہے ۔قبل ازیں وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے پاکستان آرمی ایکٹ، پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دی ،وفاقی کابینہ نے فیڈرل کانسٹی ٹیوشنل کورٹ (پروسیجر اینڈ پریکٹس) ایکٹ, 2025 کے مسودے کی بھی منظوری دے دی۔وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 7 نومبر, 2025 کو ہونے والی اجلاس میں کئے گئے فیصلوں کی توثیق کر دی۔