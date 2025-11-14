علیمہ کے پھر وارنٹ ،5سربراہان کو توہین عدالت کے نوٹس
مزید 3بینک اکائونٹس ، 5ہزار شیئرز منجمد کرنیکا حکم، وارنٹ تعمیل کرانے کی ہدایت بشریٰ سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت قبل از گرفتاری کی10جنوری تک توسیع
راولپنڈی، اسلام آباد ( خبر نگار ، اپنے نامہ نگار سے ) انسداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی نے نومبر احتجاج مقدمہ میں پانچ بڑے اداروں کے سربراہان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے ۔ علیمہ خان کے مزید تین بینک اکائونٹس ، پانچ ہزار شیئرز بھی منجمد کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ۔علیمہ خان کے ضمانتی افراد کے وارنٹ گرفتاری کی عدم تعمیل پر عدالت نے ایس پی راول سعید ارشد کو نااہلی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے آر پی او راولپنڈی کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرانے کا حکم جاری کر دیا۔ جمعرات کو انسداد دہشتگردی عدالت میں جج امجد علی شاہ نے سماعت کا آغاز کیا تو دس ملزم اور ان کے وکلا حاضر تھے ۔دوران سماعت عدالت کے روبرو علیمہ پیش نہ ہوئیں ۔ جس پر عدالت نے دسویں مرتبہ ملزمہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ۔ عدالت نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکرٹری کوآپریٹوز، ڈی جی لینڈ ریکارڈز، چیف کمشنر اسلام آباد، اور چیئرمین سی ڈی اے کو توہینِ عدالت کے نوٹس جاری کر دیئے ۔عدالت نے کیس کی آئندہ سماعت 17 نومبر کے لیے مقرر کر دی ۔
انسدادِ دہشتگردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت نے بشریٰ بی بی سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت قبل از گرفتاری کی توسیع کرتے ہوئے تمام ملزموں کو 19 جنوری تک متعلقہ مقدمات میں گرفتاری سے روک دیا ۔سماعت کے دوران جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے ریمارکس دیئے کہ مجھے یہ سال کوئی اچھا نہیں لگ رہا،جس پر پی ٹی آئی کے وکلا نے مسکراتے ہوئے کہا سر اگر یہ سال اچھا نہیں تو اگلے سال کی کوئی تاریخ ڈال دیں،عدالت نے بعد ازاں تمام ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 19 جنوری تک ملتوی کر دی۔جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس کی عدالت نے بانی کیخلاف 2014 دھرنا کے 2 کیسزمیں سماعت وکلا ہڑتال کے باعث ملتوی کردی۔گزشتہ روز سماعت کے دوران ہڑتال اور سوگ کے باعث وکلا عدالت پیش نہ ہوئے اور عدالت نے بغیر کارروائی سماعت 8 جنوری تک ملتوی کردی۔انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے سانحہ 9 مئی کے 11 مقدمات کی سماعت کی ، شیخ رشید احمد و دیگر ملزمان عدالت پیش ہوئے ۔عدالت نے حاضری کے بعد ملزمان کو جانے کی اجازت دے دی۔ملزمان میں چالان کی نقول کی تقسیم کا عمل جاری رہا۔نومئی کے 11 مقدمات کی سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کردی گئی۔