شکار پور میں گھر پرراکٹ حملے سے 5 افراد جاں بحق

  • پاکستان
شکارپور، لاڑکانہ (نمائندہ دنیا، بیورو رپورٹ) شکارپور کے علاقے چک تھانے کی حدود میں گھر پر اندھادھند فائرنگ اور راکٹ حملے سے گھر کے سربراہ سمیت 5 افراد ابدی نیند سو گئے جبکہ لاڑکانہ میں 2 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔

پولیس حکام کے مطابق شکارپور کے نواحی علاقے گوٹھ بیچانجی میں بڈانی جتوئی برادی کے مسلح افراد نے شر برادری کے ایک گھر پر حملہ کیا اورراکٹ بھی فائر کیا، دھماکے اور فائرنگ کے نتیجے میں گھر میں موجود 5 افراد جاں بحق ہوگئے ، جن میں گھر کا مالک عبدالخالق شر، اس کے دو بیٹے خالد شر، راجا شر، بھائی عبدالستار شر اور مہمان عبدالجبار شر شامل ہیں۔ لاڑکانہ شہر کے تھانہ علی گوہر آباد کی حدود ڈی سی اسکول اور ایمپائر پولیس چوکی کے قریب رات دیر گئے 60 اور 65 سالہ دو نامعلوم نشے کے عادی افراد کی لاشیں ملیں، شناخت نہ ہونے پر دونوں لاشیں ایدھی سینٹر لاڑکانہ کے حوالے کردی گئیں ۔

