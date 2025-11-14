صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب :تعلیمی اداروں ،لاہور میں سکیورٹی ہائی الرٹ، 10مشتبہ افغان گرفتار

لاہور(آن لائن)پنجاب کے تعلیمی اداروں اور لاہور کے داخلی و خارجی راستوں پرسکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ، سرچ اینڈ سویپ آپریشن جاری ،علی الصبح ناکہ شیرا کوٹ پر کارروائی کے دوران 10 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔

ترجمان پولیس کے مطابق معمول کی چیکنگ کے دوران غیر ملکی باشندوں پر شک ہونے پر انہیں روکا گیا۔ تمام مشتبہ افراد کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے لاہور داخل ہو رہے تھے ،حراست میں لیے گئے مشتبہ افراد میں عابد، ضیا، حمید، عادل، عنائت، راحت، احسان، نقیب، فیض، امجد اور صفی اللہ شامل ہیں، تمام افراد کو تھانہ شیرا کوٹ کے حوالے کر دیا گیا ۔دوسری جانب پنجاب کے تعلیمی اداروں کیلئے بھی سکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ۔

