این ایف سی اجلاس وزیر اعظم ہاؤس کی منظوری نہ ملنے پر ملتوی
اسلام آباد(آن لائن) گیارہویں نیشنل فنانشل کمیشن کا 18 نومبر کو مجوزہ مشاورتی اجلاس وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے ملتوی کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ نے صوبوں کو اطلاع دے دی تاہم کوئی واضح وجہ بیان نہیں کی گئی۔
ذرائع کے مطابق صوبوں کی مشاورت کے بعد وفاقی وزارت خزانہ نے وزیر اعظم ہاؤس سے اجلاس بلانے کی منظوری طلب کی تھی لیکن جواب نہ ملنے پر اجلاس ملتوی کر دیا ۔ اجلاس میں صوبے اپنے مالیاتی مسائل وفاق کو پیش کرنے والے تھے ، مرکزی حکومت رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ میں کے پی کے حصے سے 65 ارب روپے کم ادا کرنے کے حوالے سے بریفنگ دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے بتایا اجلاس کے ذریعے صوبے نئے ایوارڈ کے تحت مالیاتی وسائل وصول کرنے کے منتظر تھے ۔ اس سے قبل این ایف سی اجلاس 29 اگست اور 10 نومبر کو تجویز کیے گئے مگر اگست میں بارشوں کے باعث اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔