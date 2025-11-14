صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این ایف سی اجلاس وزیر اعظم ہاؤس کی منظوری نہ ملنے پر ملتوی

  • پاکستان
این ایف سی اجلاس وزیر اعظم ہاؤس کی منظوری نہ ملنے پر ملتوی

اسلام آباد(آن لائن) گیارہویں نیشنل فنانشل کمیشن کا 18 نومبر کو مجوزہ مشاورتی اجلاس وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے ملتوی کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ نے صوبوں کو اطلاع دے دی تاہم کوئی واضح وجہ بیان نہیں کی گئی۔

ذرائع کے مطابق صوبوں کی مشاورت کے  بعد وفاقی وزارت خزانہ نے وزیر اعظم ہاؤس سے اجلاس بلانے کی منظوری طلب کی تھی لیکن جواب نہ ملنے پر اجلاس ملتوی کر دیا ۔ اجلاس میں صوبے اپنے مالیاتی مسائل وفاق کو پیش کرنے والے تھے ، مرکزی حکومت رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ میں کے پی کے حصے سے 65 ارب روپے کم ادا کرنے کے حوالے سے بریفنگ دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے بتایا اجلاس کے ذریعے صوبے نئے ایوارڈ کے تحت مالیاتی وسائل وصول کرنے کے منتظر تھے ۔ اس سے قبل این ایف سی اجلاس 29 اگست اور 10 نومبر کو تجویز کیے گئے مگر اگست میں بارشوں کے باعث اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

پہلی بار سورج کے علاوہ کسی ستارے پر طوفان کا مشاہدہ

غلط موڑ نے مریض ڈاکٹر کے بجائے دوسرے ملک پہنچا دیا

شاپنگ پر نہ جانے کیلئے شوہر کی گاڑی چوری کی کہانی

سمندر ی حقائق،برطانوی کمپنی کی زیر آب بیس بنانیکی تیاری

چین میں موجود 416برس پرانی انگور کی بیل

ہمالیائی ملک بھوٹان کا وزٹ ویزا دنیا کا مہنگا ترین ویزا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak