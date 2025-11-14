حکومت وائس چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر نہیں کررہی :ذرائع
نئی ترمیم میں وائس چیف کی تقرری چیف ڈیفنس فورسز کی مشاورت سے مشروط ایکٹ میں ترمیم کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ عہدے پر کوئی تقرری کی جارہی ہے
اسلام آباد (عدیل وڑائچ)ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت وائس چیف آف آرمی سٹاف یا ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر نہیں کرنے جا رہی ۔ یہ بحث اس وقت شروع ہو ئی جب آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کے دوران سیکشن 176 سی میں تبدیلی کی گئی ، سیکشن 176 سی 1979 یعنی ضیا ء الحق دور میں آرمی ایکٹ کا حصہ بنایا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت اگر ضروری سمجھے تو وہ وائس چیف آف آرمی سٹاف یا ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف کے عہدوں پر تقرری کرکے اختیارات دے سکتی ہے ۔ نئی ترمیم میں سیکشن 176 سی میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت چیف آف آرمی سٹاف جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں کی سفارش پر وائس چیف آف آرمی سٹاف یا ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کر یگی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ ترمیم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش سے مشروط کرنے کیلئے کی گئی ہے ، اس ترمیم کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت اس عہدے پر کوئی تقرری کرنے جا رہی ہے ،سیکشن 176 سی کے سب سیکشن دو میں بھی ترمیم کی گئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف وفاقی حکومت کی جانب سے دی گئی عمومی یا خصوصی ہدایات کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرینگے ، مگر نئی ترمیم میں وفاقی حکومت کی ان ہدایات کو چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش سے مشروط کیا گیا ہے ۔