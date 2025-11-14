صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت وائس چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر نہیں کررہی :ذرائع

  • پاکستان
نئی ترمیم میں وائس چیف کی تقرری چیف ڈیفنس فورسز کی مشاورت سے مشروط ایکٹ میں ترمیم کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ عہدے پر کوئی تقرری کی جارہی ہے

 اسلام آباد (عدیل وڑائچ)ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت وائس چیف آف آرمی سٹاف یا ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر نہیں کرنے جا رہی ۔ یہ بحث اس وقت شروع ہو ئی جب آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کے دوران سیکشن 176 سی میں تبدیلی کی گئی ، سیکشن 176 سی 1979 یعنی ضیا ء الحق دور میں آرمی ایکٹ کا حصہ بنایا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت اگر ضروری سمجھے تو وہ وائس چیف آف آرمی سٹاف یا ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف کے عہدوں پر تقرری کرکے اختیارات دے سکتی ہے ۔ نئی ترمیم میں سیکشن 176 سی میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت چیف آف آرمی سٹاف جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں کی سفارش پر وائس چیف آف آرمی سٹاف یا ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کر یگی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ ترمیم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش سے مشروط کرنے کیلئے کی گئی ہے ، اس ترمیم کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت اس عہدے پر کوئی تقرری کرنے جا رہی ہے ،سیکشن 176 سی کے سب سیکشن دو میں بھی ترمیم کی گئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف وفاقی حکومت کی جانب سے دی گئی عمومی یا خصوصی ہدایات کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرینگے ، مگر نئی ترمیم میں وفاقی حکومت کی ان ہدایات کو چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش سے مشروط کیا گیا ہے ۔

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
